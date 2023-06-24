Putin'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Tüm güçlerin birliğine ihtiyacımız var.

Dış düşmanlarımız birliğimizi yok etmek istiyor.

Rusları Ruslara karşı savaştırarak Rusya'yı parçalamak istiyorlar. Rusya'yı tekrar bölmeye izin vermeyeceğiz. Halkımızı koruyacağız.

Bu bir silahlı ayaklanma.

Devletimizi savunmaya hazırız. Karşımızda olan hainliktir. Wagner’in arasında hainler var. Silahlı isyanı organize ettiler. Devletimize karşı bir iç ayaklanma Rusya’ya darbedir. Bunun cezası çok ağır olacaktır. Her biri cezasını alacak.

Wagner içindeki hainler silahlı isyan başlattı, cezası verilecek.

Bunun cezası çok ağır olacak.

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