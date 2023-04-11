Gladyatör filminde "Maximus" karakterini oynayan Russell Crowe, Ridley Scott yönetmenliğindeki devam filmini için samimi açıklamalarda bulundu.

Yakın zamanda çıkacak olan "Şeytanın Düşmanı" (The Pope's Exorcist) için Collider ile bir röportaj gerçekleştiren Crowe, "Gladyatör 2"yi "biraz kıskandığını" söyledi.

Beyazperde'nin aktardığına göre, filmde görmeyi özellikle beklediği bir şey olup olmadığı sorulduğunda Crowe, filmin ayrıntılarında neler olup bittiğini gerçekten bilmediğinden ancak Scott'ın yeni filmi orijinali kadar etkili yapmak isteyeceğini bildiğinden bahsetti.

"Bununla nereye gideceklerini gerçekten bilmiyorum. Son 24 yıldır [Ridley Scott'ın] aklında muhtemelen daha iyisini yapabileceğini düşündüğü şeyler olduğundan eminim... Bence bu, kesinlikle olumlu yönlerinden biri, Ridley çünkü o dünyaya geri dönmek ve ilkiyle aynı gösteri seviyesinde bir şey yaratmak isteyecek."

Filmin hayatını ne kadar değiştirdiğine de değinen Crowe, başarısının ne kadar uzun ömürlü olduğunu, filmin bugün hala izlenip saygı duyulduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bak, bu konuda gerçekten hissettiğim tek şey biraz kıskançlık, anlıyor musun? Çünkü açıkçası çok daha genç bir adamdım ve bu hayatımda çok büyük bir deneyimdi. Bu gerçekten hayatımı değiştiren bir şey. İnsanların bana ve geçimimi sağlamak için yaptıklarıma bakışını değiştirdi ve bilirsiniz, birçok büyük filmde rol aldığım için çok şanslıyım ama o film inanılmaz. İşte yıl 2023 ve o filmi 1999'da yaptık. Size garanti ederim, bu gece dünyanın bir yerinde Gladyatör televizyonda gösterilecek. Ve yaptığınız her filmde her zaman bu kadar uzun ömürlü olmuyorsunuz, bu yüzden açıkçası kalbimde özel bir yeri var."

Crowe, geçtiğimiz haftalarda katıldığı radyo programında filmde yer alıp almayacağıyla ilgili "Bana bu konuyla ilgili henüz kimse gelmedi. Yeni filmde Maximus'un ölümünden çok uzak bir geleceği işleyecekler bu nedenle beni ilgilendiren bir konu yok gibi görünüyor" demişti.

"Gladyatör 2" filminin kadrosunda; Paul Mescal, Denzel Washington ve Barry Keoghan yer alıyor. Filmin 22 Kasım 2024'te vizyona girmesi planlanıyor.