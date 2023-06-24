Wagner Group'un kurucusu, eski bir Rus özel kuvvetler askeri olan Dmitriy Valeryeviç Utkin'dir. Utkin, 2014 yılında Ukrayna'daki çatışmalara katılan Rus ayrılıkçı gruplarının komutanı olarak bilinmektedir.

Rus Paralı Asker Grubu Wagner Kimdir ?

Bu süre zarfında, Wagner Group, Rus yanlısı ayrılıkçıları desteklemek için aktif bir şekilde faaliyet göstermeye başlamıştır.

Wagner Group'un kuruluş amacı, Rus hükümetinin resmi bir politikası olarak kabul edilmese de, Rusya'nın çıkarlarını korumak ve Rusya'nın etki alanını genişletmek için faaliyet göstermektir. Grup, Rusya'nın önde gelen güvenlik şirketlerinden biri olarak kabul edilmekte ve bazı kaynaklara göre Rus devleti ile yakın bağlantılara sahip olduğu düşünülmektedir.

Wagner Group'un faaliyetleri genellikle çatışma bölgelerinde gerçekleşmektedir. Ukrayna'daki Donbass bölgesi, Suriye ve Afrika ülkeleri gibi bölgelerde varlığını sürdürmektedir. Wagner Group, çatışmalarda Rus yanlısı ayrılıkçılara eğitim, danışmanlık ve savaşçılar sağlamaktadır. Ayrıca, enerji ve madencilik gibi stratejik alanlarda da Rusya'nın çıkarlarını korumak amacıyla faaliyet göstermektedir.

Wagner Group'un tamamen yasal bir yapıya sahip olup olmadığı konusu tartışmalıdır. Rus hükümeti, grubun resmi bir bağlantısının olmadığını iddia etmektedir, ancak bazı kaynaklar Rus istihbarat teşkilatlarıyla yakın ilişkiler içinde olduğunu ileri sürmektedir. Grubun finansmanı ve organizasyon yapısı da çoğunlukla gizlidir.

Wagner Group, zaman zaman medyada çeşitli olaylarla gündeme gelmiştir. Özellikle Ukrayna ve Suriye'deki çatışmalarda, grubun Rus yanlısı ayrılıkçıların yanında savaştığı ve sivil kayıplara neden olduğu iddia edilmiştir. Bununla birlikte, Wagner Group hakkında kesin bilgilere ulaşmak zordur, çünkü grup faaliyetlerini gizli tutmaktadır.

Nasıl Kurulmuştur ?

Wagner Group'un kuruluşu ve organizasyon yapısı oldukça gizlidir. Grubun tamamen yasal bir yapıya sahip olup olmadığı konusu belirsizliğini korumaktadır. Bazı kaynaklara göre, grup Rus devleti ile yakın bağlantılara sahip olabilir ve Rus istihbarat teşkilatlarıyla ilişkili olabilir. Ancak resmi olarak Rus hükümeti tarafından tanınan bir yapıya sahip olmadığı belirtilmektedir.

Wagner Group'un faaliyetleri çoğunlukla askeri eğitim, danışmanlık ve savaşçılar sağlamak üzerine odaklanmıştır. Grup, Rus yanlısı ayrılıkçılara destek vererek çatışmalara katılmakta ve Rusya'nın çıkarlarını korumak için stratejik bölgelerde faaliyet göstermektedir. Ayrıca enerji ve madencilik gibi sektörlerde de Rusya'nın çıkarlarını temsil etme amacı gütmektedir.