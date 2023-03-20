Yaklaşık 13 aydır Ukrayna'yı işgal etmeye çalışan ancak bir bataklığa saplanan Rus ordusu, geçtiğimiz hafta ilk kez ABD ile doğrudan karşı karşıya geldi. Ukrayna işgalinin başlangıcından bu yana süper güçler arasındaki ilk sıcak temas, 14 Mart Salı günü sabah saatlerinde gerçekleşti. Romanya'dan havalanan MQ-9 Reaper, Karadeniz semalarında ilerledi ve Kırım Yarımadası açıklarına ulaştı. Ancak uluslararası hava sahasındaki ABD drone'unun bu kez takipçileri vardı. Rusya'ya ait iki Su-27 savaş uçağı Amerikan insansız hava aracının peşine düştü. Yaklaşık 40 dakika süren kovalamaca sırasında Rus jetleri MQ-9 Reaper'ın üstüne yakıt boşalttı ve en sonunda pervanesine çarparak insansız hava aracının kontrolünün yitirilmesine yol açtı. Drone'u Romanya'dan kumanda eden ABD ordusu, aracı Türkiye saatiyle 09.03'te Karadeniz'e düşürdü. ABD ile Rusya'nın, Ukrayna savaşı üzerinden doğrudan doğruya karşı karşıya gelmesi tehlikesinin ne kadar arttığını bir kez daha gözler önüne seren olay, tüm dünyaya şok dalgaları yaydı. Rusya 20 metre kanat açıklığı olan insansız keşif uçağı MQ-9 Reaper'ın 'sert bir manevra' sonucu düştüğünü savunurken, herkesin aklına gelen ilk soru enkaza ne olacağıydı. Hem Moskova hem de Washington Karadeniz'in dibindeki enkazı bulmak için bir yarış verirken, ABD ordusu Karadeniz semalarında yaşananların görüntüsünü tüm dünya ile paylaştı. 42 saniyelik kayıtta çarpışma anında video kaydı kesintiye uğrarken, görüntü geri geldiğinde MQ-9 Reaper drone'unun pervanesinin hasar aldığı göze çarptı.

ÜST ÜSTE DENEDİ

Bir anda tüm dünyanın Karadeniz'e kilitlenmesine yol açan olayın yankısı henüz dinmeden, Rus Su-27 savaş uçakları yine Karadeniz üstünde bir başka insansız hava aracının peşine takıldı. Söz konusu araç, son yıllarda bütün dünyada büyük sansasyon yaratan Bayraktar TB2'den başkası değildi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ilk aylarında, Bayraktar TB2 savaşın gidişatını belirleyen oyun değiştirici bir faktör olarak öne çıktı. Ukrayna'nın Rus ilerleyişini durdurmasında temel unsurlardan biri, Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 SİHA'ların cephe hattında kullanılmasıydı. Birçok ülke Ukrayna'ya Türk SİHA'sı hediye etmek için kampanyalar düzenlerken, cephedeki askerlerin Bayraktar TB2 için söylediği şarkının klibi ise yüzbinlerce kez izlendi. Bayraktar TB2'yi Suriye ve Libya'dan da yakından tanıyan Rus ordusu, Amerikan MQ-9 Reaper drone'nuna benzer bir şekilde Karadeniz üstünde süzülen Ukrayna SİHA'sını düşürmeyi denedi. Ukraynalıların yayınladığı video görüntüsünde, Kırım açıklarındaki Bayraktar TB2'nin arkasında uçan bir Su-27 jeti vardı. Rus savaş uçağı SİHA'ya çarpıp Karadeniz'e çakılmasını bekledi ancak Bayraktar TB2'nin kamerasının birkaç saniye ara verdikten sonra kayıt almaya devam ettiği görüldü. 1 dakika 3 saniye süren kayıtta Rus jeti Su-27'nin aynı manevrayı üst üste denediği göze çarptı. Videoyu paylaşan Ukraynalı Twitter hesabı, Su-27'nin Bayraktar TB2'yi düşürme teşebbüsünün başarısız olduğunu yazdı. Rus savaş uçağının SİHA'nın hangi ülkeye ait olduğunu çözemediğini ve bu yüzden füze saldırısı gerçekleştirmediğini aktaran hesap, görüntünün birkaç gün öncesine ait olduğunu da ekledi. Söz konusu görüntü henüz bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmış değil ancak Ukraynalıların işgalin başından bu yana benzer yüzlerce video kaydı paylaştığı biliniyor. Etiyopya'dan Dağlık Karabağ'a, Suriye'den Libya ve Ukrayna'ya kadar kullanıldığı tüm savaşların kaderini değiştiren Bayraktar TB2, halihazırda silahlı insansız hava araçlarının yıldızı konumunda. Son rakamlara göre Türkiye'nin Bayraktar TB2 sattığı ülke sayısı neredeyse 30'u buldu. Bu sayının kısa sürede 50'ye ulaşması bekleniyor.