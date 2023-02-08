Maltepe Belediyesi’nin Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından, depremden etkilenen vatandaşlar için başlattığı yardım kampanyası tüm hızıyla devam ediyor.

Maltepe’de deprem bölgesine gidecek yardımların toplandığı Yalçın Kızılay Spor Salonu ve Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde aralıksız ve yoğun bir çalışma devam ediyor.

“Dayanışma İyileştirir” sloganıyla başlatılan çalışmaya katılan Maltepeli vatandaşlar bölgeye yardım etmek için seferber oldu.

“ BURADA ÇOK GÜÇLÜ BİR BAĞ VAR”

Belediye personeli ve gönüllü vatandaşların katıldığı çalışmalarda genç nüfusun çokluğu dikkat çekiyor. Üstelik sadece Türk gençler de değil. Çalışmalara Maltepe’de yaşayan Rus gençler de katıldı. Iana ve Nataly, vatandaşlardan gelen yardım malzemelerini ürün çeşidine göre ayrıştırıp paketlenmesine ve taşınmasına yardım ediyor. Maltepe’deki birlik ve dayanışma ortamından etkinlendiklerini ifade eden gençler “Türkiye için çok derin üzüntü duyuyoruz. Elimizden gelen en iyi şekilde yardım etmek istedik. O yüzden buradayız. Burada öğrenciler yardım faaliyetine katılıyor. Okullar tatil olmasına rağmen birçok öğrenci el ele vermiş durumda. Türk halkı birleşti ve çok güçlü bir bağ var. Bizler gurur duyuyoruz. Hamile kadınlar bile burada yardım etmeye çalışıyor. Bu çok değerli bir şey. Yardımın her türlüsü çok değerli. Bir şişe su vermek bile çok önemli” diyerek duygularını paylaştı.

Spor salonunda vatandaşlardan gelen yardım malzemeleri, ürün çeşidine göre ayrıştırılıp paketlenerek tırlara yüklenip, deprem bölgesine gönderiliyor.