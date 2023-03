BİZ RUMELİLİLER;

Rumeli, 560 yıl vatan toprağı olmuş, medeniyet izlerimizi bıraktığımız, gönlümüzde vazgeçemeyeceğimiz hatıralar barındıran kutlu ülkümüzdür. Çeşitli sebeplerle buradan ayrılmak zorunda bırakılan biz Rumelililer, bugün Türkiye Cumhuriyeti topraklarının asli vatandaşlarıyız. Geçmiş dönem Milli Eğitim bakanlarımızdan ve istatistik bilim dalı Profesörü Necdet Tekin’in “Rumeli ve Balkanlar’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılan Göçler ve Bu Göçlere İlişkin 2020 yılı Nüfus Büyüme Tahminleri (Demografik Tahminler)” adlı ilmi makalesine göre Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan 150 yıllık zaman diliminde günümüz Türkiye Cumhuriyeti topraklarına yapılan zorunlu göçler neticesi, birinci, ikinci, üçüncü kuşak olarak 32 milyon Rumeli kökenli Türk vatandaşı ülkemizde yaşıyor.

“Biz Rumelililer Kimiz?” sorusuna cevap bulmak için, Sosyolog Gülen Aksu Türker ile Prof. Dr. Ayhan Olcay tarafından yapılan anket ve ilmi araştırmaların neticesine göre ortaya çıkan “Rumeli Değerler Seti” de ilim dünyasının hizmetine sunulmuştur. Bu çalışmaya göre; Rumelililer vatanına, bayrağına, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’e sadakatle bağlı, geleneğimize, ailemize ve medeniyetimize sahip çıkan, doğruluk, dürüstlük, yardımseverlik, misafirperverlik hasletlerine sahip, özgürlüğüne düşkün, kültürlü, çalışkan, hoşgörülü, saygı ve sevgi prensiplerine önem veren bir toplumdur.

Ancak ne yazık ki, nüfus olarak bu kadar ağırlığa sahip bir toplum olmamıza rağmen bugüne kadar, TBMM çatısı altında yeterince temsil edilemediğimize inanıyoruz. Bunun birçok sebebi olsa da; mikro düzeyde şehir, dar bölge ya da etnik bir azınlık değil, vatanın çoğunluğunu oluşturmamızın bunun ana sebebi olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple siyasette birçok küçük hemşehri grubu, cemaat ya da etnisite dikkat çekerken, ana çoğunluk olarak bizler görünür olamadık.

İşte bu yüzden Rumeli ve Balkanları temsil eden tüm dernek ve STK’larımıza, bilim ve kültür adamlarımıza seslenmek istiyoruz. Türkiye’nin birlik ve bütünlüğüne katkı sunacak tüm siyasi partilere öncelikle üye olunuz. Daha sonra taşıdığınız ağırlığınızın bilincinde olarak, ilelebet var olacak Türkiye Cumhuriyeti’ni yaşatmak ve yükseltmek adına milletvekili aday adayı olunuz. Bu ülkeye birçok alanda bugüne kadar hizmet ettik, edeceğiz. Ancak siyasi noktada hizmet de çok önemlidir ve ihmal edilmemesi gereken demokratik bir temsil mekanizmasıdır.

Cumhuriyetimizin ve Türk Milleti’nin değerleriyle barışık, vatanımızın birliği ve dirliği için çalışan Türk vatandaşlarının, hangi siyasi partiden olursa olsun yukarıdaki esaslara tabi olmak kaydıyla, uygun bulduğu partilerin birinden milletvekilliği aday adayı olmasını Rumeli Kanaat Önderleri olarak teşvik ve tavsiye ediyoruz.

Bu anlayışla, Konfederasyon, Federasyon, Vakıf ve Derneklerimizden; çevrelerinde milletvekilliğine aday olmak isteyenleri teşvik edip, aday olmalarını sağlamalarını arzu etmekteyiz. İnanıyoruz ki bu yoldaki gayret ve çalışmanız ülkemize ve Rumeli camiasına da büyük hizmet olacaktır.

Saygılarımızla arz ederiz.

RUMELİ KANAAT ÖNDERLERİ

ATİLLA BAYKAL (İş Adamı, Tek Rumeli TV Sahibi)

RECEP ALTEPE (Makine Mühendisi, Bursa E. Büyükşehir Belediye Bşk.)

MELEK ARAS (İş Adamı, Rumeli Türkleri Vakfı E. Başkanı)

MEHMET MÜEZZİNOĞLU (Dr., E. Sağlık Bakanı, İstanbul, Edirne, Bursa E. Milletvekili (Ak Parti) ALAADDİN BÜYÜKKAYA (İş Adamı, İstanbul E. Milletvekili, Ak Parti Kurucusu)

ÖNDER MATLI (İş Adamı, Bursa E. Milletvekili)

BURHANETTİN HAKGÜDER (Avukat, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Der. E. Genel Bşk.) ADEM FAZLIOĞLU (Prof. Dr, Türkiye Bosna-Sancak Derneği Yön. Krl. Üyesi)

SÜHEYL ÇOBANOĞLU (Em. Kıdemli Albay, RUBASAM Bşk.)

LÜTFULLAH KAYALAR (Yozgat E. Milletvekili/ANAP, E. Maliye Bakanı)

BAHRİ SİPAHİ (İstanbul E. Milletvekili/DSP)

TAMER DODURKA (Prof. Dr., İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü)

H. YILDIRIM AĞANOĞLU (Tarihçi-Yazar)

NECDET TEKİN (Prof. Dr., Kırklareli E. Milletvekili/DSP, Milli Eğitim E. Bakanı)

HÜSEYİN BAĞCI (Prof. Dr, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü)

BİHLUN TAMAYLIGİL (İstanbul E. Milletvekili, CHP E. Genel Sekreteri)

SELMAN YENİGÜN (E. Vali)

FARUK BAL (Konya E. Milletvekili /MHP, Devlet E. Bakanı)

SALİH AKGÜL (İş Adamı, Sancak Dostları Platformu Bşk.)

AKKAN SUVER (Gazeteci-Yazar, Marmara Grubu Vakfı Bşk.)

BAYRAM VARDAR (Şehir Planlamacısı, Bursa Büy. Bel. E. Bürokratı)

İRFAN GÖKLER (İş adamı, Bayrampaşa Kanatlar Derneği E. Bşk.)

METİN EDİRNELİ (Araştırmacı-Yazar, E. Yapımcı-Yönetmen TRT)

İSA KAYIM (İş Adamı, Kosova Prizrenliler Derneği E. Bşk.)

ÖMER OK (İş Adamı, İzmir Sancak Rumeli K. D. Der. Bşk.)

SAİM BIÇAK (İş Adamı, Rumeli Türkleri Kül. ve Day. Derneği Yön. Krl Üyesi)

MÜKREMİN DUYGUN (Adana B. Bel. E. Daire Bşk, Akdeniz Balkan Türkleri Fed. Bşk.)

Rumeli Kanaat Önderleri platformu, geniş bir vizyonu ve misyonu benimseyerek, başta Türkiye olmak üzere ve kardeşlik bağımızın olduğu tüm ülkelerde kalkınma ve gelişim faaliyetlerini hayata geçirmeyi arzu ediyoruz.

Topluluğumuzun Amacı;

Anayasamızın öngördüğü esaslara ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak, Rumeli camiasının her alanda gelişimi ve desteklenmesi, sosyal, ekonomik ve siyasal (politik) alanda söz sahibi olması ve dikkate alınması için gerekli tüm faaliyetleri yapmak. Bu konularda gerekli yol haritasını yaparak, yönetim erkleri ile temasa geçerek, rumeli camiasını her alanda temsil edecek vizyonda bir ekip olmaktır.

Rumeli Kanaat Önderleri vizyonu;

Topluluğumuz Türkiye’nin ve Rumeli camiasının ulusal ve uluslararası ekonomik, sosyal ve kültürel ilişki, iletişim, temsil ve iş birliği ağlarının geliştirilmesini amaç edinmiştir.

Bugüne kadar kurulmuş dernekler bölgesel, bu nedenle;

Balkanlardaki sorunların birlikte değerlendirildiği, tüm Rumeli camiasını kapsayan bir çerçevede tüm sorunlara eğilebilen, bölgesel bakmayan ve her türlü etkinliğe lojistik destek sağlayan bir yapı olmak, yurt dışında ve balkanlardaki insanlarımızı bir araya getirip daha büyük bir sinerji ve daha büyük bir güç oluşturmak vizyonumuzdur.