Kitaplar genel olarak yaşanan zamandan uzaklaşmak için bir yol, hayatın yoğun ve çarpıcı olaylarına karşı masum bir kaçış olarak görülse de tam ihtiyaç duyduğumuzda ulaşabileceğimiz sığınaklardır. Yeniden yaşama gücü ve umudu aşılayan kitaplar, daha önce farkına varmadığımız ya da henüz keşfetmediğimiz dünyaların anahtarlarını taşırlar.

Türkiye’nin en büyük kitap durağı D&R; gündemin beraberinde getirdiği yoğun duygular ve düşünceler içerisinde boğulurken nefes almakta yardımcı olacak kişisel gelişim kitaplarından kurgu romanlara, iyileştirici dünyalar sunan ve en çok okunan kitapları listeledi. İşte D&R’ın önerdiği, zorlu süreçlerde okumanın ilaç gibi geleceği 10 pozitif kitap:

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