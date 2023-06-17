Yapımcılığını 03 Medya’nın üstleneceği, Ayşe Üner'in senaristliğini yapacağı, başrollerinde Şükrü Özyıldız ile Burcu Özberk'in yer alacağı, Fox TV'de ekranlara gelecek olan Ruhun Duymaz dizisinin konusu nedir? Fox TV Ruhun Duymaz oyuncu kadrosunda kimler var? Ruhun Duymaz ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Ruhun Duymaz Dizisinin Konusu Nedir?

Ajan temalı dizide, Koral ailesi Türkiye’nin en büyük Mücevherat sahibidir. Civan Koral ise mücevherat kaçakçısıdır. Ajan Onur (Şükrü Özyıldız), Civan Koral’ı (Tuğrul Türek) kaçakçılık yaparken durdurmaya çalışacak.

Ruhun Duymaz Dizisi Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Ruhun Duymaz dizisinin oyuncu kadrosunda; Şükrü Özyıldız (Onur Karasu),Burcu Özberk (Ece Çetinel), Tuğrul Tülek (Civan Koral), Aslı Sümen (Hilal Koral), Ülkü Duru (Ayla), Şehsuvar Aktaş (Müfit), Mert Önel (Musti), Gamze Doğanoğlu (Melek) gibi birbirinden yetenekli oyuncular yer alıyor.