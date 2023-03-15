Asrın felaketine kayıtsız kalmayan ünlü psikolog gönüllü olarak depremzede vatandaşlarımıza destek olmak için İstanbul dan bir otobüsle Antakya Hatay ve Kahramanmaraş çadır kent de hizmet vermek için yola çıktı. Üç gün üç gece felaket bölgesinde yaklaşık 2500 kişiyi ziyaret ederek psikolojik destek veren Yelda Başaran depremzede vatandaşlarımızdan özellikle çocuklar ve kadınlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanarak depremzedeler tarafından ‘’Ruhumuza iyi gelen Yardım Meleği ‘’ Olarak ilan edildi. Görevini tamamladıktan sonra huzurla İstanbul’a geri döndü. Güzel Psikolog depremzelerin hikayelerini dinlerken kimi zaman duygu dolu anlar yaşayarak göz yaşlarına hakim olamadı. Deprem bölgesinde 3 gün boyunca yolculuk yaptığı otobüste konaklayan Yelda Başaran yaralanmış hayatların ruhlarına merhem olabilmek için geldimyaraları hep birlikte saracağız dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ