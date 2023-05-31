Ruhi Ersoy, 1972 yılında Osmaniye'de doğmuştur. İlköğretim, ortaöğretim ve lise eğitimlerini Osmaniye'de tamamlamıştır. Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü'nden 1995 yılında mezun olmuştur. İyi derecede İngilizce bilen Ersoy, evli ve iki çocuk babasıdır.

Akademik Kariyer: Erciyes Üniversitesi'nde yüksek öğretimini tamamladıktan sonra, aynı yıl Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak Kayseri'de öğretmen olarak meslek hayatına başlamıştır. 2001 yılında Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya devam etmiştir. 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halkbilimi anabilim dalında doktora çalışmasını tamamlamış ve Gaziantep Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Misafir araştırmacı olarak School of Oriental and African Studies'de bulunmuş ve konferanslar vermiştir. Avrupa ve batı ülkelerindeki Türk Federasyonları'nda seminerler vererek araştırmalar yapmış ve elde ettiği verileri Azerbaycan, Kazakistan, KKTC gibi ülkelerde akademik bildiriler olarak sunmuştur.

Siyasi Kariyer: Ruhi Ersoy, 2011 Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde Osmaniye'den aday adayı olmuş ve 2012'de MHP'nin MYK üyesi seçilmiştir. MHP Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Divan Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2015 yılında MHP'den milletvekili seçilerek Meclis'e girmiştir. Erken genel seçimlerde yeniden milletvekili seçilmiş ve 26. Dönem parlementosunda yer almıştır.