Rubik Küp Nasıl Çözülür?

Bir yüzü üst yüzey kabul edin. Ortasındaki rengi tespit edin. Ortadakini merkeze alarak bir artı işareti oluşturun. Köşeleri düzelterek artı işaretinin rengiyle tüm yüzeyleri oluşturun. Sonra küpü baş aşağı çevirin. Üst yüzeyde yine bir artı oluşturun. Sol üst köşede ise L harfi oluşturmaya çalışın. Ardından üst köşeleri düzeltin. Sağ yüzü ve alt yüzü tamamlayın. Kalan son köşeleri de düzeltirseniz rubik küpü tamamlamış olacaksınız. 3×3'lük standart bir Rubik küpü, en fazla 20 hamlede çözülebilir.

YENİGÜN HABER MERKEZİ