RTX 4060 Beklenenden Daha Erken Geliyor! İşte O Tarih Nvidia'nın orta seviye ekran kartı olan RTX 4060, yeni sızıntılara göre beklenenden daha erken bir tarihte piyasaya sürülecek. İşte detaylar!

Mayıs ayında Nvidia, RTX 4060 Ti ve RTX 4060 modellerini duyurmuştu. O zamandan beri kartların çıkış tarihi hakkında çeşitli söylentiler dolaşıyordu. İlk olarak temmuz ayında piyasaya sürüleceği tahmin edilen kartlarla ilgili yeni sızıntılar ortaya çıktı ve RTX 4060 modelinin haziran ayında çıkabileceği belirtiliyor.

Yeni sızıntılar, RTX 4060 modelinin beklenenden daha erken bir tarihte, haziran ayında kullanıcılarla buluşabileceğini gösteriyor. Bu tarih, önceki tahminlerden bir veya iki hafta daha erken olabilir. Ancak belirtmek gerekir ki bu sızıntı sadece RTX 4060 modeli için geçerli.

RTX 4060 Ti 16 GB modeli için ise kullanıcılar temmuz ayını beklemek zorunda kalacak. RTX 4060 modelinin daha erken çıkmasının nedeni, yüksek taleptir. Tüketici elektroniği pazarındaki yüksek talep ve AMD ile Intel'in yüksek fiyatlandırma politikası, Nvidia'yı kartı daha erken piyasaya sürmeye yönlendiren faktörler olarak gösteriliyor.

Sızıntıyı yapan profilden alınan bilgilere göre, RTX 4060 modeli 29 Haziran tarihinde kullanıcılarla buluşacak. İlk incelemeler ise bir gün önce yayınlanacak. Sızıntıda, Nvidia'nın dahili bir belgeye atıfta bulunulduğu ve 12 Haziran itibariyle RTX 4060 ürünlerini kanala sevk ettiği belirtiliyor.

Bu gelişmelerle birlikte en merak edilen konulardan biri de RTX 4060 fiyatı oluyor. Nvidia, kartın fiyatının 299 dolar (7.074 TL) civarında olacağını açıklamıştı. Ancak dolar kurundaki dalgalanmalar nedeniyle piyasaya çıkışta fiyat etiketinde değişiklikler olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

RTX 4060'ın özellikleri şu şekilde: