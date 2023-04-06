Komedyen Şahan Gökbakar, geçtiğimiz günlerde Nihat Hatipoğlu'na ağlayarak soru soran 8 yaşındaki küçük kızın görüntüsünün ekrana verilmesine tepki göstererek "Bu çok açık şekilde çocuk istismarıdır. Bu çocuğa bunu yapmaya kimsenin hakkı yok. RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?" sözleriyle sitem etti.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ramazana özel programında soru sormak için mikrofon alan küçük kız gözyaşları içinde "Babam bizi bıraktı, tuttuğu oruç kabul olur mu?" dedi.

Sosyal medyada çok konuşulan küçük kız için Şahan Gökbakar'da Twitter hesabından RTÜK'ü göreve davet etti, "Nihat Hatipoğlu'na çıkartılan minik bir kız çocuğu gördüm. 'Babam annemi ve beni bırakıp gitti, oruç tutuyor kabul olur mu?' diyerek ağlıyordu. Bu çok açık şekilde çocuk istismarıdır. Bu çocuğa bunu yapmaya kimsenin hakkı yok. RTÜK buna nasıl müsaade ediyor? Çocukları koruyun!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi