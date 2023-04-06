Erol Evgin:" Turgut Özal Siyasete Girmem İçin Teklifte Bulunmuştu" Erol Evgin:" Turgut Özal Siyasete Girmem İçin Teklifte Bulunmuştu"

Komedyen Şahan Gökbakar, geçtiğimiz günlerde Nihat Hatipoğlu'na ağlayarak soru soran 8 yaşındaki küçük kızın görüntüsünün ekrana verilmesine tepki göstererek "Bu çok açık şekilde çocuk istismarıdır. Bu çocuğa bunu yapmaya kimsenin hakkı yok. RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?" sözleriyle sitem etti.

Habervitrini.com | Küçük kızın sorduğu soru Nihat Hatipoğlu nun boğazını düğümledi

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ramazana özel programında soru sormak için mikrofon alan küçük kız gözyaşları içinde "Babam bizi bıraktı, tuttuğu oruç kabul olur mu?" dedi. 

Şahan Gökbakar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, eşi kim? İşte hayat hikayesi

Sosyal medyada çok konuşulan küçük kız için  Şahan Gökbakar'da Twitter hesabından RTÜK'ü göreve davet etti,  "Nihat Hatipoğlu'na çıkartılan minik bir kız çocuğu gördüm. 'Babam annemi ve beni bırakıp gitti, oruç tutuyor kabul olur mu?' diyerek ağlıyordu. Bu çok açık şekilde çocuk istismarıdır. Bu çocuğa bunu yapmaya kimsenin hakkı yok. RTÜK buna nasıl müsaade ediyor? Çocukları koruyun!" ifadelerini kullandı.

8 yaşındaki kızın sorusu Nihat Hatipoğlu'na damga vurmuştu! Şahan Gökbakar, RTÜK'e seslenip tepki gösterdi

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi