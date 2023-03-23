Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti, kadına şiddet sahnelerinden dolayı RTÜK tarafından ceza almıştı. Fatih Altaylı'ya konuk olan dizinin kadın oyuncuları bu cezaya itiraz ettiler.

Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Evrim Alasya, "21. yüzyılda yaşıyoruz ya bunu tartışıyor olmak şu anda... Gerçekten anlamıyorum" ifadelerini kullanırken, Ceren Yalazoğlu Karakoç ise, "Dizinin rahatsız eden tarafı bu kadar gerçekçi olması. Utanç verici bir karar" dedi.

Dizinin bir diğer oyuncusu Müjde Uzman ise "Beğenmiyorsan İzleme" diyerek sitemde bulundu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi