RTÜK’ün yurttaşın habere erişimini engellemeyi sürdürdüğüne dikkat çekilen açıklamada şu görüşler yer aldı. “

“İktidar erkinin eleştirilmesi, yayın durdurma ve para cezası gerekçesi olmamalıdır. RTÜK 2023 yılında da seçime giderken iktidarı eleştiren TV kanallarına verdiği cezalarla yine sansür kurulu işlevini yerine getirmektedir.

Son olarak Flash Haber ve HaberTürk’e verilen cezalar da haksız ve hukuksuz RTÜK uygulamalarındandır. RTÜK üyesi İlhan Taşçı’nın sosyal medya paylaşımına göre Flash Haber’e ilahiyatçı Cemil Kılıç’ın Diyanet Kurumu’na yönelik eleştirileri gerekçe gösterilerek oy çokluğuyla yüzde 3 para ve 3 kez program durdurma cezası verilmiştir. HaberTürk’e ise Fatih Altaylı’nın ‘depremzedelere yönelik televizyonda yapacakları yardım kampanyasının RTÜK’ten gelen talimatla engellendiği’ açıklamaları nedeniyle yüzde 3 para cezası uygulanmıştır. Yurttaşların seçime giderken bilgilenmesi ve tercihlerini yapabilmesi için habere özgürce erişimi olmalıdır. Gazetecilerin görevi, haberleriyle iktidarı memnun etmek değildir. RTÜK kamusal meselelerin tartışılmasını para ve yayın durdurma cezalarıyla engellemeye çalışmaktadır. RTÜK Anayasa’ya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne uygun kararlar almalı, haberin serbest dolaşımına saygı göstermeli, yasaların önüne geçen para ve yayın durdurma cezalarından vazgeçmelidir.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ