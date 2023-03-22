Son olarak Halk TV, Fox ve Tele1’e verilen cezalarla yurttaşların habere erişim hakkına müdahale edilmiştir. RTÜK üyesi İlhan Taşçı’nın açıklamasına göre RTÜK, Selahattin Demirtaş’ın öykü kitabı Dad’ın tanıtıldığı Halk TV’ye suçluyu övmekten yüzde 5 para, beş kez de program durdurma cezası vermiştir. Halk TV’ye ayrıca Kayda Geçsin programında Turhan Çömez’in İskenderun’da jeneratör çalışmadığı için solunum cihazına bağlı insanların öldüğünü açıklamasının tarafsızlık ilkesine aykırı yayın olduğu gerekçesiyle yüzde 3 para cezası verilmiştir. Fox TV’nin Orta Sayfa programında dere yatağındaki yapılaşmanın ve yurtdışından aldığı ödeneklere karşın ıslah çalışması yapmayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin eleştirilmesini küçük düşürme sayan RTÜK, yüzde 3 para cezası kararı almıştır. Tele 1’de Merdan Yanardağ ile Prof. Dr. Emre Kongar’ın 18 Dakika programındaki AKP’nin faşizan bir parti olduğu iddiası ve kadın yürüyüşü yasağının eleştirilmesi nedeniyle RTÜK’ten yüzde 3 para cezası kararı çıkmıştır. RTÜK bu hukuksuz cezalarla yurttaşların haber alma hakkını engellemeyi sürdürmektedir. RTÜK, iktidarın sansür aygıtı olmaktan vazgeçmeli, haberin serbest dolaşımını, yurttaşın haber alma ve gerçeği öğrenme hakkını engellememelidir. RTÜK çok sesli bir toplumdan tek sesli bir toplum yaratmaya çalışmaktadır. Bunu gerçekleştirmesi elbette mümkün değildir. RTÜK kuruluş amacına uygun davranmalı, Anayasa’ya ve kanunlara uygun kararlar vermelidir.”