Ecem Aka organizasyonuyla Erkan Kara ve Ceren Öztekinin işletmeciliğini yaptığı Bodrum yalıkavak mevkiinde Yalinn Hotel de yapılan defileye ROZZİN abiye giyim kreasyonuyla damga vurdu.

ROZZİN abiye giyim defilesinde baş manken olarak podyumda yer alan Nazlı Gürün, zarafetiyle izleyenleri büyüledi. 5 aydır podyumlarda olmasına rağmen hızlı bir çıkış yakalayan güzel manken Nazlı Gürün, 6 senedir kickboks sporuyla uğraşıyor.

Podyumun zarif güzelinin bu sert yönü duyanları şaşırtırken başarı basamaklarını hızla çıkan Nazlı Gürün “Podyumda zarif Nazlı var o başka spor salonu ve ringte başka biri oluyorum. Bir modacının kıyafetini giyince başka bir ruh, boks eldiveniyle başka bir ruh, ortama, yaptığım işlere göre ruh değiştiriyorum ve bu yönümde beni başarı yolculuğuna çıkarıyor” dedi. Rozzin abiye yetkilileri yaz aylarında tatil yörelerinde moda rüzgârı estirmeye devam edecekleri vurgusunu da yaptılar.