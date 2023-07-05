Rothschild ailesi hangi Türk şirketini satın alıyor

Dünyanın en zengin ailelerinden biri olan Rothschild Ailesi'nin Türkiye'ye yatırım yapacağı haberleri gündemi sallıyor. Peki, bu yatırımın hedefinde hangi Türk şirketi var? Rothschild Ailesi, hangi sektöre adım atıyor?Rothschild Ailesi, global çapta yaptığı yatırımlarla tanınan bir aile. Peki, bu seferki yatırımlarının hedefinde hangi ülke var? Rothschild Ailesi'nin son durağı Türkiye. Aile, Türkiye'deki bir şirketi satın almayı planlıyor. Peki, bu şirket hangisi? İşte merak edilen tüm detayla..

Rothschild Ailesi, Türkiye'deki Bir Şirketin Tamamını Satın Almayı Hedefliyor

Satın Alınacak Şirket: Murat Ticaret Kablo

Rothschild ailesi, dünyanın en zengin ailelerinden biri olarak bilinir. Ailenin bir üyesi olan Nat Rothschild, Türkiye merkezli bir şirket olan Murat Ticaret Kablo'yu satın almak üzere harekete geçti. Nat Rothschild'ın başkanlık ettiği Volex Group, bu satın alma sürecini başlatmak için Türkiye'ye gelerek ilk resmi adımını attı.

Murat Ticaret Kablo, Türkiye'nin önde gelen kablo üreticilerinden biridir. Şirket, geniş bir ürün yelpazesi sunarak, çeşitli endüstrilerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bu satın alma, Volex Group'un Türkiye'deki varlığını genişletme ve global pazarda daha rekabetçi hale gelme stratejisinin bir parçasıdır.

Rekabet Kurumu'na Yapılan Başvuru

Nat Rothschild'ın liderliğindeki Volex Group, Rekabet Kurumu'na başvurarak, Murat Ticaret Kablo Sanayi AŞ'nin tüm hisselerini ve Kablo Ucu Sanayi ve Ticaret AŞ ile Akü Başı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi gibi bağlı ortaklıkların çoğunluk hisselerini satın almayı planladığını belirtti. Bu başvuru, Rekabet Kurumu'nun web sitesinde yayınlandı ve resmi kurumların onayını bekliyor.

Rekabet Kurumu, Türkiye'deki şirketlerin satın alınmasını ve birleşmelerini düzenleyen bir devlet kurumudur. Bu kurum, piyasa rekabetini korumak ve tüketicileri korumak için çalışır. Volex Group'un başvurusu, bu kurumun incelemesi ve onayı gerektirir.

178 Milyon Euro'luk Anlaşma

1969 yılında kurulan Murat Kablo'nun satışı için yapılan anlaşmanın değeri 178 milyon Euro olarak belirtiliyor. Bu, şirketin değerinin önemli bir göstergesidir ve Volex Group'un Türkiye'deki kablo sektöründe önemli bir oyuncu olma hedefini göstermektedir.

Londra borsasında işlem gören Volex, kritik güç ve veri iletim ürünlerinin entegre üreticisi olarak biliniyor. Şirket, geniş bir ürün yelpazesi sunarak, çeşitli endüstrilerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Murat Kablo'nun satın alınması, Volex'in ürün yelpazesini genişletecek ve şirketi daha da güçlendirecektir