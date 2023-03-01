Toplantıda NPPES-2023 kapsamında Türk ve Rus eğitim kuruluşlarının katılımıyla bir panel düzenlenmesi planlandı.

Rosatom Teknik Akademisi Uluslararası İş birliği ve Uluslararası İş Geliştirme Departmanı Rektör Yardımcısı ve Direktörü Pavel Zhuravlev, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesine katılan iş dünyası ve kuruluşların temsilcileriyle yapılması planlanan panelin NPPES-2023 Fuarı ve Zirvesi’nde verilen mesajı güçlendireceğini söyledi. Zhuravlev, bu panelde yer alacak Türk uzmanlar aracılığıyla Akkuyu NGS’de farklı alanlarda görev yapan personelin eğitimine de katkı sağlanacağını ifade etti.

Taraflar ayrıca, Rosatom Teknik Akademisi ve Ankara Sanayi Odası'ndan oluşan ortak çalışma grubunun, Akkuyu NGS projesi için personel eğitimine ilişkin konuların görüşülmesi ve bir yol haritası oluşturulması amacıyla daha kapsamlı bir toplantı gerçekleştirme niyetlerini ifade ettiler.

Toplantıda konuşan NPPES Organizasyon Komitesi Üyesi Tuncer, "Rosatom, NPPES'in sürdürülebilir ortağı ve biz de Rus kuruluşlarla iş birliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Zirvenin bir parçası olarak düzenlenecek panel hem Türk hem de Rus taraflarından katılımcıların ilgisini çekecek" ifadelerini kullandı.

Taraflar, Ankara Sanayi Odası Koleji'nin ortak eğitim programının hayata geçirilmesine ilişkin üçlü bir anlaşmayı da NPPES’te imzalamaya hazır olduklarını dile getirdi. Toplantıda ayrıca “Eğiticilerin Eğitimi” kurslarının düzenlenmesi ve Akkuyu NGS tedarikçi kuruluşlarının çalışanlarına eğitim verilme olasılığı da masaya yatırıldı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ