Röportaj Adam ismiyle bilinen Mahsun Karaca, 'İstanbul'un Esenyurt ilçesinde emlakçı, kiracı ve farklı milletlerden kişiler kavga etti' temalı bir mizansen haber videosu yayınladı. Parodiyi gerçek sanan Fox'un sunucusu İlker Karagöz, "Ganalı emlakçıyla Kamerunlu kiracı arasındaki kavgaya kimler kimler karışmış. Takip etmeye çalıştığınızda bulamıyorsunuz, Birleşmiş Milletler gibi bir kavga haline gelmiş" dedi.

Röportaj Adamın gerçek görgü tanığı olduğunu sanan Fox'un sunucusu sözlerine şu şekilde devam etti, "Görgü tanığı anlatıyor; Ganalı emlakçı... Alt katta Suriyeli var, onlar da mevzuya giriyorlar. Karşı binada Kenyalı var beni de o haberdar etti diyor. Karşı köşedeki manav Faslı, o da Afgan terziyi alıp yanına geliyor. Görüyor musunuz Esenyurt'ta neler yaşanıyor?" ifadelerini kullandı.

İlker Karagöz'ün düştüğü komik duruma Mahsun Karaca Twitter hesabından, "Görgü tanığı çok güvenilir değil gibi ama siz bilirsiniz" paylaşımının ardından Karagöz, algılarını sürdürerek, "Ah ya… ama bir gazeteden okuduğumuz bir haberdi. Yani önce onlar şakaya kanmış. Dahası olmayacak şey de değil." şeklinde yanıt verdi.

"Fox'un YouTube hesabından programa ait yayına erişim engeli"

FOX sunucusunun olayı tüm ciddiyetiyle anlatması sosyal medyada dalga konusu olurken kanal Fox'un YouTube hesabından programa ait yayın tekrarı da erişimden kaldırdı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi