Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'da da yaptığı hareketlerle gündem olmaya devam ediyor. Al Hilal maçında rakibine yaptığı hareketle yine "Yok artık Ronaldo" dedirtti.

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 25. haftasında Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Al Hilal ile karşı karşıya geldi. Kritik maçta Portekizli yıldız Ronaldo'nun rakibine yaptığı sert hareket gündem olurken, hakemin verdiği karar şaşırttı. Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 25. haftasında Al Hilal ile kozlarını paylaştı. Kritik maç King Fahd International Stadyumu'nda oynandı. Müsabakada Cristiano Ronaldo'nun rakibine yaptığı sert faul dikkat çekti. Öte yandan maçın hakeminin verdiği karar taraftarı şaşırttı. Dinko Jelicic yönetimindeki Al Nassr, Al Hilal karşılaşmasına şu ilk 11'le çıktı: Al Aqidi, Al Ghannam, Al Amri, Gonzalez, Konan, Gustavo, Al Sulaiheem, Yahya, Talisca, Ghareeb, Ronaldo.