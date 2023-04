Çiçek Dilligil, Kubilay Penbeklioğlu, Melek Şahin, Dilara Mücaviroğlu ve Burak Uyanık’ı buluşturan “Roma’da Bir Cinayet” gala özel gösterimi 30 Nisan’da Grand Pera Emek Sahnesi’nde sanat severler ile buluşuyor.

Emek Sahnesi’nin büyüleyici atmosferinde sahnelenecek olan Roma’da Bir Cinayet hem güldürüyor hem de kadın-erkek ilişkilerine dair seyirciyi düşündürüyor.

Gelirinin bir kısmını tarihi değerleri ve kültürel mirası korumak, tanıtmak, bu değerlerin korunmasına yönelik toplumsal bilincin güçlenmesine katkı sağlamak amacıyla kurulan Epos 7 Derneği’ne bağışlayacak olan oyunun biletlerine https:// biletinial.com/tiyatro/romada- bir-cinayet-grand-pera adresinden ulaşabilirsiniz.

ROMA’DA BİR CİNAYET

“Ne olursa olsun evlenelim, Roma’da evlenelim.”

Genç bir çift mutluluğa atacakları ilk resmi adım için Roma’da bir konsolosluğu seçmişlerdir. Ancak damadın babası ünlü bir boşanma avukatıdır ve oğlunun evlenmesini istememektedir. Gelinin ise bir an önce evlenmesi şarttır! Ancak Roma Konsolosluğunda dakikalar geçer. Bir türlü nikah kıyılamaz. Damadın nikah memuru olan annesinin de bu sıra dışı nikahı engelleme çabaları hiç kimsenin aklına bile gelmeyecek olaylara sebebiyet verecektir! Roma’da bir cinayet bir düğün olacaktır! Ancak ölen veya evlenen genç çift değildir! Roma’da Bir Cinayet, sanki gerçekten bir Agahtha Cristie romanı gibi başlayıp oyun boyunca komedi unsurlarına rağmen her an bir cinayet olacağı izlenimi veren trajikomik bir oyundur. Ancak oyunun sonunda bir katil ya da cinayet yoktur! Cinayet kadın-erkek ilişkilerinin günümüz yozlaşan dünyasından yorumlanmasıdır. Tek perde, asla inmeyen temposuyla ROMA’DA BİR CİNAYET izleyenleri Roma Konsolosluğunda ilginç bir evliliğe ve bir boşanma avukatının gözünden ilginç bir sorguya götürüyor.

Gerçekten her evlilik bir cinayet midir ya da hiçbir ilişki de yalan yok mudur? Aşk her şeyden üstün gelebilir mi bu çağda?

YAZAN: ELÇİN GÜRLER

YÖNETEN: KUBİLAY PENBEKLİOĞLI

OYUNCULAR: ÇİÇEK DİLLİGİL, KUBİLAY PENBEKLİOĞLU, MELEK ŞAHİN, DİLARA MÜCAVİROĞLU, BURAK UYANIK

YAPIM: Mİ ENTERTAİNMENT & NOVA OYUN YAPIM

DEKOR ve KOSTÜM TASARIM: SELİN ÖLÇEN

IŞIK TASARIM: KAAN EMAN

MÜZİK TASARIM: ORHAN ENES KUZU

KOMEDİ

80 dakika / Tek Perde

+15

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi