Fenerbahçe, UEFA Avrupa Lig'inde Sevilla ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerde bu sezon gösterdiği performans ile tüm dikkatleri üzerine çeken yıldız oyuncu için Roma, oynanacak Avrupa Ligi maçına scout ekibini gönderdi. Bu sezon beklentilerin altında kalan İspanya La Liga'da küme düşme hattıyla aynı puanda (25) olan ancak averajla ateş hattının bir basamak üzerinde yer alan Endülüs temsilcisi son 7 maçta 15 gol yedi. 4 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 2 galibiyet alan Sevilla son olarak Atletico Madrid deplasmanında 6-1'lik hezimete uğradı.

FENERBAHÇE LİGDE İDDİALI

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftası geride kalırken Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, 23 müsabakaya çıktı. Sarı-lacivertli kulüp söz konusu maçlarda 16 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik alarak 51 puan topladı. Ligde zirvede yer alan Galatasaray ile arasında 6 puan fark olan Fenerbahçe, 2. sırada yer alıyor.

TUR İSTANBUL'A KALDI

Sevilla, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşma Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynandı. Müsabakada Fransa Futbol Federasyonu'ndan François Letexier düdük çaldı. İlk yarıda çok sayıda net fırsattan yararlanamayan Fenerbahçe ikinci yarıdaki tutuk futboluyla İspanyol ekibine boyun eğdi. Sevilla, Fenerbahçe'yi 2-0'lık skorla mağlup etti. Maça ilk 11'de başlayan Miguel Crespo, 67 dakikada oyunda kaldı ve daha sonra yerini Rossi'ye bıraktı. Eski günlerinden uzak bir görüntü çizen Sevilla'ya karşı kaybeden Fenerbahçe turu İstanbul'a bıraktı.

İTALYANLAR CRESPO'YU İZLEDİ

İtalyan basınında yer alan habere göre, Roma'nın, bir süredir Miguel Crespo'yu takip ettiği aktarıldı. Roma'nın scoutlarının başarılı orta saha oyuncusunu, Sevilla karşılaşmasında da izlediği ifade edildi. SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTİYOR Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performans ile tüm dikkatleri üzerine çeken Miguel Crespo, sarı-lacivertli forma ile 29 maça çıktı. Portekizli futbolcu, söz konusu maçlarda 2 kez fileleri sarsarken öte yandan takım arkadaşlarına 4 kez asist yaptı. Crespo'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2024'te sona erecek.