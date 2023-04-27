Teknolojinin kalbinin attığı yer olan ve Türkiye’nin roket ve füze üretim merkezi Roketsan, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te gençlerle bir araya geliyor. Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 2023’te İstanbul’da düzenleniyor. Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek olan etkinliklerde Roketsan en son teknolojiye sahip ürünleri ve eğlenceli aktiviteleri ile yerini alıyor. TEKNOFEST’in ilk düzenlendiği günden beri her zaman en büyük destekçisi ve katılımcılarından biri olan Roketsan, TEKNOFEST İstanbul’da yer alacak olan standında HİSAR Hava Savunma Füze Sistemi’ni, ATMACA Gemisavar Füzesi’ni, Mini Akıllı Mühimmat ailesinin üyeleri MAM-C, MAM-L ve MAM-T’yi, yeni geliştirilen seyir füzesi ÇAKIR’ı, Stand-off Mühimmatı SOM’u ve lazer güdümlü TRLG-230 füzesini sergiliyor. Roketsan standı ayrıca eğlenceli aktivitelere de ev sahipliği yapıyor. Stantta düzenlenen Kahoot yarışmasında eğlenceli sorular ile gençlerin keyifli vakit geçirerek daha çok bilgiyi öğrenmesi sağlanıyor. Roketsan’ın ürünlerinden biri olan ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi’nden uyarlanan ALKA lazer oyununda ise gençler nişan kabiliyetlerini sergiliyor.

Roketsan Genel Müdürü İkinci: “Genç nüfusa sahip ülkemizin bu fırsatı en iyi değerlendirme yollarından biri de TEKNOFEST’ten geçiyor”

T3 Vakfı çatısı altında düzenlenen TEKNOFEST’in Türkiye’nin geleceği için çok önemli olduğunu vurgulayan Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, şunları söyledi: “Milli Teknoloji Hamlesi, savunma sanayimizin geleceğinin adım adım inşa edilmesinin temel yapı taşını oluşturuyor. Diğer ülkelere nazaran büyük bir genç nüfusa sahip ülkemizin bu fırsatı en iyi değerlendirme yollarından biri de TEKNOFEST’ten geçiyor. Gençlerin savunma, havacılık ve uzay sanayisine merakını ve ilgisi artıran TEKNOFEST sayesinde geleceğin mühendislerinin birer fidan gibi yetiştiğini görüyoruz. Gençler, sizleri standımıza bekliyoruz. Hem kendim hem de ekibim sizlerle sohbet etmek, sorularınızı yanıtlamak ve kariyer yol haritanızı çizmeye yardımcı olmak için orada olacağız.”