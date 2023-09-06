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Rojin Altın, Moskova Uluslararası Film Festivali’nde tüm dikkatleri üzerine çekerken, Yönetmen Olgun Özdemir'in dünya prömiyerini 45. Moskova Film Festivali'nde yaptığı "Tatlı Süt Köpüğü" filmi, Türkiye prömiyerini ise 10. Boğaziçi Film Festivali'nde gerçekleştirildi. 1993 doğumlu olan Rojin Altın’ın kırmızı halı fotoğrafları ise göz kamaştırdı…

ROJIN ALTIN KİMDİR?

Rojin Altin , 24 Kasım 1993 tarihinde dünyaya geldi. GGC Üniversitesi'nin 'Sanat Lisansı Üçlü Kursu'nda Bölümü'nden mezun olan Rojin Altın, 'Ayla Algan’dan’ özel ders aldı. Tatlı Süt Köpüğü filmi ile ise ilk profesyonel oyunculuk kariyerine adım atmıştır. (YHM)