Ünlü aktör Robert De Niro'nun ailesi, beklenmedik bir trajediyle sarsıldı. 19 yaşındaki torunu Leandro De Niro Rodriguez, hayatını kaybetti. Acı haberi, De Niro'nun oyuncu olan kızı Drena De Niro duyurdu. Henüz ölüm nedeni belirsiz olan genç Leandro'nun kaybı aileyi derinden etkiledi.

Drena De Niro, Instagram hesabında oğlunun fotoğrafını paylaşarak duygusal bir açıklama yaptı. "Benim güzel tatlı meleğim" diyerek başlayan mesajında, Leandro'yu karnında hissettiği andan itibaren sevgiyle bağlandığını ifade etti. Onun hayatındaki saf ve gerçek sevinç olduğunu belirten acılı anne, "Keşke şu anda seninle olsaydım. Keşke seninle olsaydım. Sensiz nasıl yaşanır bilmiyorum ama yaşayacağım" dedi.

Drena De Niro ayrıca, Leandro'nun annelik sürecinde kendisine hissettirdiği sevgiyi ve ışığı yaymaya devam edeceğini vurguladı. Bu zorlu dönemde ailesiyle birlikte dayanışma içinde olacağını ve oğlunun anısını yaşatmak için çaba sarf edeceğini dile getirdi.

Üzücü bir haberle sarsılan 51 yaşındaki aktris, Carlos Mare ile olan ilişkisinden dünyaya gelen oğlunun ardından bir mesaj paylaştı. Mesajında, "Çok derinden sevildin ve takdir edildin. Keşke sadece bu aşk seni kurtarabilseydi. Çok üzgünüm bebeğim" şeklinde duygusal bir ifade kullandı.

Leandro De Niro Rodriguez, dedesi Robert De Niro ve annesi Drena De Niro gibi oyunculuk yapıyordu. Annesi Drena ile birlikte 2018 yapımı "Bir Yıldız Doğuyor" (A Star Is Born) filminde rol almıştı. Leandro, Dave Chappelle'in canlandırdığı George "Noodles" Stone karakterinin oğlunu canlandırmıştı.

Ayrıca, Leandro 2005 yapımı "The Collection" ve 2018 yapımı "Cabaret Maxime" filmlerinde de annesiyle birlikte rol almıştı. Bu projelerde gösterdiği performanslarla dikkat çeken genç oyuncunun, gelecekte önemli bir yetenek olarak adını duyurabileceği düşünülüyordu. Ancak, hayatını kaybetmesiyle, bu umutlar ve gelecek vadeden kariyer potansiyeli kaybedildi.