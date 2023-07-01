Karadeniz Bölgesi'nin renkli şehirlerinden Rize, çay bahçeleri ve yeşilin her tonunu barındıran yaylalarıyla bilinirken, aynı zamanda deniz, kum ve güneş üçlüsünün keyfini çıkarabileceğiniz birçok plajıyla da dikkat çekiyor. Ancak Rize'da denize girebileceğiniz en iyi yerler hangileri? Kadınlar Plajı ve Alipaşa Kadınlar Plajı gibi popüler yerler nasıl? Rize yaylaları hakkında ne bilmeliyiz? İşte Rize'nin deniz, kum ve güneş keyfini doyasıya yaşayabileceğiniz yerlere ve doğa ile baş başa kalabileceğiniz yaylalarına dair bilmek istediğiniz her şey.

Rize'deki birçok plaj arasında hangileri öne çıkıyor? Hangi plajlar daha sessiz ve huzurlu, hangileri daha hareketli ve sosyal? Hangi plajlar aileler için uygun, hangileri gençler ve arkadaş grupları için ideal?

Bunun yanı sıra, Rize'nin muhteşem yaylaları da sizleri bekliyor. Peki, hangi yaylaları ziyaret etmeli ve bu yaylalar hakkında ne bilmeliyiz?

Rize'da yaz tatilinizi planlarken bu sorularınıza yanıtlar bulmak için okumaya devam edin. Rize'nin eşsiz deniz, kum ve güneşin tadını çıkarırken, doğanın kalbine yolculuk yapmak için hazır olun!

Karadeniz Bölgesi'nin yeşil cenneti Rize, birçok plaja ev sahipliği yapmanın yanı sıra, temiz hava, göz alıcı doğal güzellikler ve huzurlu atmosferiyle de ünlüdür. Özellikle yaz aylarında hareketli bir sezon yaşayan Rize, denizin ve doğanın iç içe olduğu, keyifli bir deniz tatili geçirebileceğiniz birçok plaj sunuyor.

Her mevsim ziyaretçi ağırlayan ve ülkemizin yemyeşil manzaralarının ve tertemiz doğa havasının hakim olduğu Karadeniz’in önemli şehirlerinden biri olan Rize, yorucu iş hayatından sıkılan, temiz, ferah ve serinletici bir atmosfer arayanlar için ideal bir tatil destinasyonu.

Rize, yerli ve yabancı birçok ziyaretçinin sevdiği, ilgi gösterdiği ve popüler gezilecek noktalarıyla dikkat çeker. Ücretli ve ücretsiz giriş yapılabilen birçok plajı ile sessiz, sakin ve keyifli bir tatil imkanı sunar. Rize'ye ulaşım kolaydır ve yaz ayları, Rize plajlarında yeşilin ve mavinin en güzel uyumunu gözler önüne seren, oldukça hareketli bir sezon başlangıcı olur.

Bu yaz tatilinizi planlarken, sizin için listelenen Rize plajlarını göz önünde bulundurun. Rize'nin bu eşsiz plajlarında unutulmaz bir tatil deneyimi sizleri bekliyor!

Kıyıcık Plajı, Rize Plajları

Rize’nin Fındıklı ilçesinde bulunan ve şehir merkezine yaklaşık 74 km uzaklıkta yer alan Kıyıcık Plajı, sahili taşlık olan, tertemiz ve masmavi Karadeniz denizine sahip olan bir plajdır.

Özellikler

Plaj, 500 metre uzunluğa sahip ve şemsiye, şezlong, duş, soyunma kabini, tuvalet gibi olanaklara sahip bir alandır.

Kıyıcık Plajı'nda yeşilin ve mavi denizin bir arada olduğu bir alan bulunmaktadır.

Sahilde yürürken taşlara dikkat etmek ve deniz ayakkabısı giymek önemlidir.

Bilgiler

Giriş: Ücretsiz.

Şemsiye ve şezlong kiralama, tuvalet, soyunma kabini, duş gibi olanaklar bulunmaktadır.

Google Yorumları 2022 ( 44 Yorum)= 4,2

Adres: 53740 Kıyıcık/Fındıklı/Rize

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İskefiye Plajı, Rize Plajları

Rize’nin Fındıklı ilçesine bağlı olan İskefiye Plajı, doğa severlerin sıklıkla uğradığı bir plajdır. Kendine özgü güzellikleri ile ziyaretçileri büyüleyen İskefiye Plajı, mavi bayrak özelliğine sahiptir.

Bilgiler

Giriş: Ücretsiz.

Şezlong ve şemsiye kiralama, tuvalet, soyunma kabini ve duş gibi olanaklar mevcuttur.

Google Yorumları 2022 (82 Yorum)= 4.3

Adres: İskefiye, 53700 Fındıklı/Rize

Bulunduğunuz konumdan İskefiye Plajı’na ulaşmak için tıklayınız.

Pazar Plajı, Rize Plajları

Rize'nin Pazar ilçesinde bulunan Pazar Plajı, Karadeniz'in mavi suları ile buluştuğu bir noktadır. Halka açık olan bu plaj, geniş kumsalı ve temiz denizi ile bilinir.

Bilgiler

Giriş: Ücretsiz.

Şezlong ve şemsiye kiralama, tuvalet, soyunma kabini, duş gibi olanaklar mevcuttur.

Google Yorumları 2022 (36 Yorum)= 4.0

Adres: Pazar, 53800 Rize

Bulunduğunuz konumdan Pazar Plajı’na ulaşmak için tıklayınız.

Yeniköy Plajı, Rize Plajları

Rize’nin Fındıklı ilçesinde bulunan Yeniköy Plajı, şehir merkezine yaklaşık 62 km, ilçe merkezine ise 20 dakika kadar uzaklıkta bulunan ücretsiz plaj yerlerinden biridir. Plajın sahili kumluk, denizi sığ bir yapıdadır.

Özellikler

Yeniköy Plajı, çocuklu aileler için uygundur ve hafta sonları yoğun ilgi görmektedir.

Plajda tuvalet, duş, şemsiye, şezlong gibi olanaklar bulunmaktadır.

Bilgiler

Giriş: Ücretsiz.

Şemsiye ve şezlong kiralama, tuvalet, soyunma kabini, duş gibi olanaklar bulunmaktadır.

Google Yorumları 2022 ( 44 Yorum)= 4,2

Adres: Fındıklı/Rize

Bulunduğunuz konumdan Yeniköy Plajı’na ulaşmak için tıklayınız.

Karaoğlu Plajı, Rize Plajları

Rize’nin Pazar ilçesinde bulunan Karaoğlu Plajı, Fırtına Deresinin denize döküldüğü yerde bulunan kayalık ve kumsal alanlarının olduğu bir plajdır. Rize şehir merkezine yaklaşık 41 km, Pazar ilçesine ise 2 km uzaklıkta bulunmaktadır.

Özellikler

Karaoğlu Plajı, denizde dikkatli olunması gereken bir plajdır, çünkü denizi aniden derinleşebilmektedir.

Plajda şemsiye, şezlong, duş, tuvalet, kafeterya gibi olanaklar vardır.

Bilgiler

Giriş: Ücretsiz.

Şemsiye ve şezlong kiralama, tuvalet, soyunma kabini, duş, kafeterya gibi olanaklar bulunmaktadır.

Adres: Soğuksu, 53300 Pazar/Rize

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Ardeşen Barış Bayan Plajı, Rize Plajları

Rize’nin Ardeşen ilçesinde bulunan Ardeşen Barış Bayan Plajı, bölgenin sadece kadınlara özel hizmet veren, temiz ve berrak denizi ile bilinen bir plajıdır. Kayalık ve kumluk alanlarla çevrili olan bu plajda, kadın ziyaretçiler rahatça denize girebilirler.

Özellikler

Ardeşen Barış Bayan Plajı'nın sahili, kayalık ve kumluk alanlarla çevrilidir.

Plajda şemsiye, şezlong, tuvalet olanakları da bulunmaktadır.

Bilgiler

Giriş: Ücretsiz.

Şemsiye ve şezlong kiralama, tuvalet, soyunma kabini, duş, kafeterya gibi olanaklar bulunmaktadır.

Google Yorumları 2022 ( 263 Yorum)= 4,3

Adres: Eski Rize Hopa Yolu, 53480 Işıklı/Ardeşen/Rize

Bulunduğunuz konumdan Ardeşen Barış Bayan Plajı’na ulaşmak için tıklayınız.

Hamidiye Plajı, Rize Plajları

Rize’nin şehir merkezine yaklaşık 41 km, Pazar ilçesine ise 2 km uzaklıkta bulunan Hamidiye Plajı, bölgenin en büyük plajlarından biridir. Hem ücretli hem de ücretsiz plajları ile ziyaretçilere geniş bir seçenek sunan Hamidiye Plajı, bölgenin meşhur Fırtına Deresi'nin denize döküldüğü yere yakınlığıyla da bilinir.

Özellikler

Hamidiye Plajı, hem ücretli hem de ücretsiz plajları ile ziyaretçilere geniş bir seçenek sunmaktadır.

Bölgenin meşhur Fırtına Deresi'nin denize döküldüğü yere yakınlığı ile bilinir.

Bilgiler

Giriş: Ücretsiz.

Şemsiye ve şezlong kiralama, tuvalet, soyunma kabini, duş gibi olanaklar bulunmamaktadır.

Google Yorumları 2022 ( 16 Yorum)= 3,6

Adres: Karadeniz Sahil Yolu, 53340 Sahilköy/Pazar/Rize

Bulunduğunuz konumdan Hamidiye Plajı’na ulaşmak için tıklayınız.

Çayeli Halk Plajı

Rize’nin Çayeli ilçesinde bulunan Çayeli Halk Plajı, 800 metre uzunluğunda sahili ile ziyaretçilerine ücretsiz bir şekilde hizmet sunan halk plajlarından biridir. Plaj, ziyaretçilerin konforu için bir dizi olanak sunmaktadır.

Özellikler

Çayeli Halk Plajı, 800 metre uzunluğunda bir sahile sahip olup, halka açık ve ücretsizdir.

Plaj, ziyaretçilerin konforu için bir dizi olanak sunar.

Bilgiler

Giriş: Ücretsiz.

Şemsiye ve şezlong kiralama, tuvalet, soyunma kabini, duş gibi olanaklar bulunmaktadır.

Google Yorumları 2022 ( 5 Yorum)= 4,6

Adres: 53260 Kemerköy/Çayeli/Rize

Bulunduğunuz konumdan Çayeli Halk Plajı’na ulaşmak için tıklayınız.

Limanköy Aile Plajı

Rize’nin Çayeli ilçesinde bulunan ve ziyaretçilerin ücretsiz olarak yararlandığı Limanköy Aile Plajı, geniş bir ziyaretçi kapasitesine sahip ve çeşitli olanaklar sunan bir plajdır.

Özellikler

Limanköy Aile Plajı, şehir merkezine yaklaşık 12 km, ilçe merkezine ise 4 km uzaklıkta bulunan bir halk plajıdır.

Plaj alanı geniş bir ziyaretçi kapasitesine sahip olup, çeşitli olanaklar sunmaktadır.

Bilgiler

Giriş: Ücretsiz.

Şemsiye ve şezlong kiralama, tuvalet, soyunma kabini, duş, restoran, su sporları, dalış okulları gibi olanaklar bulunmaktadır.

Google Yorumları 2022 (101 Yorum)= 3,9

Adres: Yenicami, Limanköy plaj, 53200 Çayeli/Rize

Bulunduğunuz konumdan Limanköy Aile Plajı’na ulaşmak için tıklayınız.

Saklıbahçe Aile Plajı

Rize’nin Çayeli ilçesinde yer alan Saklıbahçe Aile Plajı, yeşil doğanın ve masmavi denizin bir arada tertemiz bir ortam sunduğu bir plajdır. Ailelerin ve arkadaş gruplarının rahatça tercih edebileceği, serinletici ve sakin bir atmosfere sahip bu plaj, deniz tatili için ideal bir seçenek sunar.

Özellikler

Saklıbahçe Aile Plajı, taşlık bir yapıya sahip bir plaj olup, deniz ayakkabısı giymeniz önerilir.

Plaj, denizin suyunun dalgalı olmasına rağmen, ziyaretçilere serinletici ve sakin bir ortam sunmaktadır.

Bilgiler

Giriş: Ücretsiz.

Plaj alanında şemsiye ve şezlong kiralama, tuvalet, soyunma kabini, duş, oturma ve dinlenme için masalar, kafeterya gibi olanaklar bulunmaktadır.

Google Yorumları 2022 (137 Yorum) = 3,8

Adres: Yenicami, 53200 Çayeli/Rize

Bulunduğunuz konumdan Saklıbahçe Aile Plajı’na ulaşmak için tıklayınız.

Alipaşa Plajı, Rize Plajları

Rize şehir merkezine yaklaşık 5 km uzaklıkta yer alan Alipaşa Plajı, yoğun ilgi gören ve ücretsiz girişi bulunan bir halk plajıdır. Plaj alanı belediye tarafından işletilmekte ve ziyaretçilere çeşitli olanaklar sunmaktadır.

Özellikler

Alipaşa Plajı, yoğun ilgi gören ve hafta sonları oldukça kalabalık olan bir plajdır. Ancak hafta içi daha sakin bir atmosfere sahiptir.

Plaj, belediye tarafından işletilir ve ziyaretçilerine şemsiye, şezlong, duş, soyunma kabini, tuvalet gibi olanaklar sunar. Ayrıca piknik yapmak isteyenler için piknik alanı ve çardaklar da bulunmaktadır.

Bilgiler

Giriş: Ücretsiz.

Şemsiye ve şezlong kiralama, tuvalet, soyunma kabini, duş, masalar, piknik alanı, çardaklar, kafeterya gibi olanaklar mevcuttur.

Google Yorumları 2022 (405 Yorum) = 3,8

Adres: Alipaşa, Rize Merkez/ Rİze

Bulunduğunuz konumdan Alipaşa Plajı’na ulaşmak için tıklayınız.

Çayeli Kemerköy Plajı

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı ve şehir merkezine yaklaşık 20 km uzaklıkta bulunan Çayeli Kemerköy Plajı, ücretsiz girişi ile misafirlerini ağırlayan, uzun bir sahil boyuna sahip olan bir plajdır. İnce taşlarla kaplı sahili ve tertemiz, berrak denizi ile doğanın keyfini çıkarabileceğiniz bir mekandır. Plajda, ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek olanaklar mevcuttur.

Özellikler

Çayeli Kemerköy Plajı'nın sahili, ince taşlarla kaplıdır. Suyu oldukça temiz ve berraktır.

Plajda, şemsiye ve şezlong kiralama gibi hizmetlerin yanı sıra tuvalet ve kafeterya gibi olanaklar da bulunmaktadır.

Bilgiler

Giriş: Ücretsiz.

Şemsiye ve şezlong kiralama, tuvalet, kafeterya gibi olanaklar mevcuttur.

Google Yorumları 2022 (5 Yorum) = 4,6

Adres: 53260 Kemerköy/Çayeli/Rize

Bulunduğunuz konumdan Çayeli Kemerköy Plajı’na ulaşmak için tıklayınız.

Tünel Plajı, Rize Plajları

Rize’nin Pazar ilçesinde bulunan Tünel Plajı, ücretsiz girişi ile bakir doğası ve sakin ortamıyla misafirlerini ağırlayan bir plajdır. Plajda herhangi bir olanağın bulunmaması, denizin hızlıca derinleşmesi ve ayrıca hem deniz tatili hem de kampçılık imkanı sunan geniş alanı ile dikkat çeker. Yeşil ve mavinin eşsiz birlikteliğinin keyfini çıkarabileceğiniz bu doğa harikası plajda, doğayla iç içe bir deneyim yaşayabilirsiniz.

Özellikler

Tünel Plajı'nın denizi hızla derinleşebilir, bu sebeple ziyaretçilerin denizde dikkatli olması önerilir.

Plajda hem deniz tatili yapabilir, hem de kampçılık deneyimi yaşayabilirsiniz.

Bilgiler

Giriş: Ücretsiz.

Şemsiye ve şezlong kiralama, tuvalet, duş, soyunma kabini gibi hizmetler bulunmamaktadır.

Google Yorumları 2022 (32 Yorum) = 3,9

Adres: 53340 Balıkçı/Pazar/Rize

Bulunduğunuz konumdan Tünel Plajı’na ulaşmak için tıklayınız.

Buket Aile Plajı, Rize Plajları

Fındıklı ilçesinde bulunan Buket Aile Plajı, aileler ve arkadaş grupları için ideal bir seçenek sunar. Sahili taşlık olan ve tertemiz bir deniz ortamına sahip olan bu plaj, Rize'nin gözde mekanlarından biridir. Plajda bulunan tuvalet, duş, şemsiye ve şezlong gibi olanaklar, ziyaretçilere rahat ve keyifli bir deneyim sunar. Ayrıca plaj alanında bir kafeterya da bulunmaktadır.

Özellikler

Buket Aile Plajı'nın sahili taşlıktır ve tertemiz bir denize sahiptir.

Plajda tuvalet, duş, şemsiye ve şezlong gibi olanaklar bulunmaktadır.

Plajda bir kafeterya hizmet vermektedir.

Bilgiler

Giriş: Ücretsiz.

Şemsiye ve şezlong kiralama, tuvalet, duş, kafeterya gibi olanaklar bulunmaktadır.

Google Yorumları 2022 (7 Yorum) = 4,3

Adres: Merkez, 53700 Fındıklı/Rize

Bulunduğunuz konumdan Buket Aile Plajı’na ulaşmak için tıklayınız.

Saraköy Plajı, Rize Plajları

Rize'nin İyidere ilçesinde yer alan Saraköy Plajı, şehir merkezine yaklaşık 14 km uzaklıkta bulunmaktadır. Girişi ücretli olan bu plaj, taşlık ve çakıl taşlarıyla kaplı bir sahile sahiptir. Bu nedenle denize girerken deniz ayakkabısı giymeniz önerilir. Saraköy Plajı'nda tuvalet, duş, soyunma kabini, şemsiye, şezlong ve su sporları gibi olanaklar bulunur. Plajda deniz ve serinletici havanın keyfini çıkarabilir, akşamları gün batımını izleyebilirsiniz.

Özellikler

Saraköy Plajı'nın sahili taşlık ve çakıl taşlarıyla kaplıdır.

Plajda tuvalet, duş, soyunma kabini, şemsiye, şezlong ve su sporları gibi olanaklar bulunur.

Plajda gün batımını izleyebilirsiniz.

Bilgiler

Giriş: Ücretli. Giriş 40 TL.

Şemsiye ve şezlong kiralama, tuvalet, soyunma kabini, duş, su sporları gibi olanaklar bulunmaktadır.

Google Yorumları 2022 (216 Yorum) = 4,0

Adres: Sarayköy, 53620 İyidere/Rize

Bulunduğunuz konumdan Saraköy Plajı’na ulaşmak için tıklayınız.

Yalıköy Kalkavan Aile Plajı

Rize'nin İyidere ilçesinde yer alan Yalıköy Kalkavan Aile Plajı, ailelerin ve arkadaş gruplarının tercih edebileceği bir plajdır. Ücretli bir girişi olan bu plaj, yeşil ve mavi doğanın bir arada bulunduğu, taşlık bir plaja sahiptir. Plajda deniz kenarında oturabileceğiniz masalar, şemsiye, şezlong, tuvalet ve duş gibi olanaklar mevcuttur.

Özellikler

Yalıköy Kalkavan Aile Plajı, yeşil ve mavi doğanın bir arada olduğu, taşlık bir plaja sahiptir.

Plajda deniz kenarında oturabileceğiniz masalar, şemsiye, şezlong, tuvalet ve duş gibi olanaklar mevcuttur.

Bilgiler

Giriş: Ücretli. Giriş 50 TL.

Şemsiye ve şezlong kiralama, tuvalet, soyunma kabini, duş, masalar gibi olanaklar bulunmaktadır.

Google Yorumları 2022 (7 Yorum) = 3,6

Adres: Fethiye, 53600 İyidere/Rize

Bulunduğunuz konumdan Yalıköy Kalkavan Aile Plajı’na ulaşmak için tıklayınız.

Mekiskir Beach

Karadeniz'in berrak ve temiz suyu ile doğal güzelliklerin bir arada buluştuğu Rize'nin Fındıklı ilçesinde yer alan Mekiskir Beach, ziyaretçilerine unutulmaz bir deniz keyfi sunuyor. Yeşilin ve mavinin bir arada bulunduğu bu eşsiz plaj, sahilinde taşları ile dikkat çekiyor. Mekiskir Beach, deniz kenarında serinleyebileceğiniz ve dinlenebileceğiniz bir mekan sunuyor. Ücretli girişi ile plajda tuvalet, duş, soyunma kabini, şemsiye, şezlong gibi olanaklar mevcuttur.

Özellikler

Mekiskir Beach, Karadeniz'in berrak ve temiz suyu ve doğal güzellikleri ile dikkat çekiyor.

Taşlı sahili, deniz kenarında dinlenebileceğiniz alanları ile öne çıkıyor.

Bilgiler

Giriş: Ücretli.

Şemsiye ve şezlong kiralama, tuvalet, soyunma kabini, duş gibi olanaklar bulunmaktadır.

Google Yorumları 2022 (4 Yorum) = 3,8

Adres: Rize, 53700 Yeniköy/Fındıklı/Rize

Telefon: 05538715106

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