Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 LGS sonuçlarına göre Rize ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak elde edilmiş olup, 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor.
Rize Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;
|Okul Adı
|Okul Türü
|Pansiyon
Durumu
|Yabancı
Dili
|Taban
Puanı
| Yüzdelik Dilim
2022
|Yüzdelik Dilim
2021
|Rize / Merkez / Rize Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|435,95
|4,48
|4,85
|Rize / Güneysu / Güneysu Şehit Kemal Mutlu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|418,52
|6,92
|7,82
|Rize / Çayeli / Çayeli Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|387,51
|12,19
|12,74
|Rize / Güneysu / Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|372,10
|15,32
|13,42
|Rize / Merkez / Rize Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|371,99
|15,34
|15,26
|Rize / Merkez / Rize Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|368,42
|16,11
|17,58
|Rize / Merkez / Şehit Erhan Dural Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|363,00
|17,33
|16,84
|Rize / Ardeşen / Ardeşen Şehit Ömer Halisdemir Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|358,09
|18,49
|19,76
|Rize / Pazar / Pazar Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|351,62
|20,06
|20,86
|Rize / Merkez / Fatih Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|349,87
|20,49
|21,17
|Rize / Güneysu / Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|Arapça
|344,74
|21,83
|21,38
|Rize / Pazar / Pazar Şehit Murat Naiboğlu Sivil Havacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|321,08
|28,79
|39,63
|Rize / Merkez / Rize Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|298,16
|36,96
|–
|Rize / Merkez / Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|260,41
|54,38
|52,78
|Rize / Merkez / Tevfik İleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|254,00
|57,94
|61,49
|Rize / Merkez / Ekrem Orhon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|241,16
|65,67
|–
|Rize / Ardeşen / Ardeşen Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|234,11
|70,27
|67,1
|Rize / Merkez / Ekrem Orhon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|218,68
|80,86
|–
Yukarıda belirtilen taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise tercihlerinde adayların bir fikir sahibi olmalarını sağlamak amacıyla paylaşılmıştır. Ancak, kesin yerleştirme sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi açıklamalarını takip etmeniz önemlidir.Kaynak: HABER MERKEZİ