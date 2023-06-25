Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 LGS sonuçlarına göre Rize ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak elde edilmiş olup, 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor.

Rize Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 Rize / Merkez / Rize Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 435,95 4,48 4,85 Rize / Güneysu / Güneysu Şehit Kemal Mutlu Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 418,52 6,92 7,82 Rize / Çayeli / Çayeli Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 387,51 12,19 12,74 Rize / Güneysu / Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 372,10 15,32 13,42 Rize / Merkez / Rize Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 371,99 15,34 15,26

Rize / Merkez / Rize Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 368,42 16,11 17,58 Rize / Merkez / Şehit Erhan Dural Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 363,00 17,33 16,84 Rize / Ardeşen / Ardeşen Şehit Ömer Halisdemir Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 358,09 18,49 19,76 Rize / Pazar / Pazar Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 351,62 20,06 20,86 Rize / Merkez / Fatih Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 349,87 20,49 21,17 Rize / Güneysu / Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) Arapça 344,74 21,83 21,38 Rize / Pazar / Pazar Şehit Murat Naiboğlu Sivil Havacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 321,08 28,79 39,63 Rize / Merkez / Rize Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 298,16 36,96 – Rize / Merkez / Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 260,41 54,38 52,78 Rize / Merkez / Tevfik İleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 254,00 57,94 61,49 Rize / Merkez / Ekrem Orhon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 241,16 65,67 – Rize / Ardeşen / Ardeşen Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 234,11 70,27 67,1 Rize / Merkez / Ekrem Orhon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 218,68 80,86 –

Yukarıda belirtilen taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise tercihlerinde adayların bir fikir sahibi olmalarını sağlamak amacıyla paylaşılmıştır. Ancak, kesin yerleştirme sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi açıklamalarını takip etmeniz önemlidir.