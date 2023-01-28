Zorlu PSM 10. sezonunda, kendi prodüksiyonunda sahneye koyduğu oyunlara bir yenisini ekledi. PSM Prodüksiyonu’nda hazırlanan oyun, Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun kalemi, Kayhan Berkin'in yönetimi ve Rıza Kocaoğlu'nun unutulmayacak performansıyla geçtiğimiz akşam izleyicisiyle buluştu. Prömiyer gecesine aralarında Erkan Kolçak Köstendil, Cansu Tosun, Canan Ergüder, Kenan Ece, Talat Bulut, Kadir Çermik ve Yağız Can Konyalı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı. Başarı hırsının, çocukluğunun ve gençliğinin gölgesinde, kendiyle uzun ve derin bir hesaplaşmaya giren bir adamın hikayesini anlatan 'Kibritin Ucunda', prömiyerini Zorlu PSM %100 Studio sahnesinde gerçekleştirdi. Oyun, sezon boyunca Zorlu PSM’de tiyatroseverlerle buluşacak.

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