Rıza Kocaoğlu 19 Mart 1979 tarihinde izmir‘de doğdu. 2000 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk bölümünden mezun oldu.

Babası Göztepe’nin yıllarca tribün amigoluğunu yapan başbakan lakaplı İsmail Kocaoğlu’dur. Rıza Kocaoğlu da koyu bir Göztepe taraftarıdır.

2001 yılında Çağan Irmak’ın ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturduğu “Bana Şans Dile” ile sinemaya adım atarak başrolü üstlenen oyuncu, başarılı performansı sayesinde Şile Büyülü Fener Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü.

“Av Mevsimi” filminde rol aldıktan sonra DOT oyunları”Malafa” ve “Punk Rock” sahneledi. 90’ların efsane radyo programından yola çıkarak çekilen, Kaybedenler Kulübü filminde sinemaya tekrar adım attı. Ayrıca önemli olarak gösterilebilecek Kuzey Güney ve Ezel dizilerinde de rol aldı.

Oynadığı Tiyatro Oyunları :

Vur/Yağmala/Yeniden

Kürklü Merkür

Hakimiyeti Milliye Aş Evi

Gelin ile Kaynana

Bizans Düştü

Filmleri ve Dizileri :

2023 – İyi Adamın 10 Günü

2022 – Tamirhane (Müjdat)

2022 – Tuzak (Güven Gümüşay)

2022 – Cezailer Menderes

2022 – Zeytin Ağacı (Fikret) (Fiko)

2020 – Menajerimi Ara (Kendisi)

2020 – Ya İstiklal Ya Ölüm (İhsan Pere)

2019 – Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (rolü Arıza Rıza)

2017 – Çukur (rolü Aliço / Ali Çoban)

2017 – Dünyanın En Güzel Kokusu 2 (Hakan rolü)

2016-2017 – İçerde (Davut rolü)

2016 – İstanbul Sokakları (Cemil rolü)

2015 – Dünyanın En Güzel Kokusu (Hakan rolü)

2015 – Filinta (Celal rolü)

2013 – Behzat Ç. Ankara Yanıyor

2012 – 2014 – Karadayı (Dizi)

2011 – 2012 – Kuzey Güney

2011 – Labirent

2011 – Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm

2010 – Kaybedenler Kulübü

2010 – Av Mevsimi

2010 – 2011 – Ezel (Dizi)

2010 – Elif

2009 – Başka Semtin Çocukları

2009 – Sonsuz

2009 – Elveda Rumeli

2008 – Sınıf (Dizi)

2007 – Emret Komutanım: Şah Mat

2006 – Kabuslar evi – Karanlıktan gelen

2005 – Organize İşler

2004 – Gece Yürüyüşü (Dizi)

2004 – Ruhun Duymaz (Dizi)

2001 – Yeni Hayat (Dizi)

2001 – Bana Şans Dile (Dizi)

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