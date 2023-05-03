Konsültasyon: Rinoplasti süreci, plastik cerrahla gerçekleştirilen konsültasyon ile başlar. Cerrah, hastanın beklentilerini değerlendirir, burun ve yüz yapısını analiz eder ve uygun bir cerrahi plan hazırlar.

Ameliyat: Rinoplasti, genel anestezi altında gerçekleştirilir ve işlem süresi genellikle 1,5 ila 3 saat arasında sürer. Cerrahi teknikler ve hastanın ihtiyaçlarına bağlı olarak açık ya da kapalı rinoplasti yöntemleri kullanılabilir. Açık rinoplasti, burun ucundaki kesi ile gerçekleştirilirken, kapalı rinoplasti burun deliklerinin içinde yapılan kesilerle yapılır.

İyileşme süreci: Rinoplasti sonrası hastaların genellikle 1 hafta kadar istirahat etmesi önerilir. İlk birkaç gün şişlik, morarma ve ağrı yaşanabilir. Hastalar, bu dönemde başı yüksekte tutarak ve buz kompresi uygulayarak rahatsızlıkları hafifletebilirler.

Tampon ve atel kullanımı: Ameliyat sonrası, burun içindeki tamponlar ve burun üzerindeki atel kullanılır. Tamponlar genellikle 1 ila 7 gün arasında, atel ise 7 ila 10 gün arasında kullanılır.

İyileşme süresi: Rinoplasti sonrası şişlik ve morlukların büyük kısmı 2 hafta içinde azalır, ancak tamamen iyileşme süreci birkaç ay sürebilir. Burun şeklinin tam olarak oturması ise 6 ay ila 1 yıl arasında değişebilir.

Rinoplasti sonrası iyileşme süresi ve süreç, hastanın yaşına, genel sağlık durumuna ve cerrahi yönteme bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ameliyat sonrası doktorun önerilerine uymak ve düzenli kontrollere gitmek, başarılı bir iyileşme süreci için önemlidir.