Üniversite yıllarında başladığı Kickboks’a dünya şampiyonluğuna kadar yükselen ve kaldırdığı kupalarla adını spor camiasına altın harflerle yazdıran Selçuk Kılıç, aynı yükselişini dizi ve sinema sektöründe de gösteriyor. Kickboks kariyerinin ardında her zaman hayalinde olan oyunculuğu geçiş yaparak kısa sürede dizi ve sinema filmlerinin aranılan ismi haline gelen yetenekli oyuncu, başrolü Aslıhan Karalar’la paylaştığı yeni projesi Moneytalks için sete çıktı.

BU KEZ SETTE DÖVÜŞECEK

En son Ben Bu Çihana Sığmazam dizisinde izleyicinin karşısına çıkan Selçuk Kılıç, yeni projesinde geçmişteki rakipleriyle de yüzleşecek. Yapımcılığını Starworks Productions’un yaptığı, yönetmenliğini ise Bülent Terzioğlu’nun üstlendiği Moneytalks filminde dünyanın en iyi 5 dövüşçüsünün yer alıyor. Pars karakterine hayat verecek olan Selçuk Kılıç, “Karakteri, yaşamak için savaşmanın en ayrıntılı halinin anlatıyor. Aile, para, aşk, dövüş, legal, illegal zirvelerin olduğu hayatta kalma mücadelesi, sevdiklerini korurken arzu ettiğin düzeni kuruyor” dedi. Geçmişten gelen Kickboks yeteneği sayesinde bol aksiyonların işleneceği projenin aranılan ismi olan Selçuk Kılıç, 2,5 aydır çekilecek aksiyon sahneleri için hazırlık yapıyor.