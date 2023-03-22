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Antrenmanın, pasın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Milli takımlarda bulunan oyuncuların yer almadığı idmana, 19 yaş altı takımının oyuncularının katıldığı aktarıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı belirtildi.