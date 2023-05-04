1 Mayıs'ta gerçekleştirilen Met Gala'da ikinci bebeklerini bekleyen ünlü çift Rihanna ve sevgilisi ASAP Rocky'de New York Metropolitan Müzesi'nin merdivenlerinde poz verdiler. ASAP Rocky, Met Gala'da öncesi kalacakları otele giderken barikatların arkasında duran bir hayranını istemeden de olsa ezdi. Genç kadın saçı başı dağılmış ve gözlüğü kaymış halini sosyal meyda hesabından" ASAP Rocky az önce kelimenin tam anlamıyla üzerimden atladı" notuyla paylaştı.

ASAP Rocky, Maddy'yi sosyal medyadan farkederek "Benim hatam tatlım" sözleriyle özür diledi. Hayranları tarafından bu hareketi çok beğenilen ASAP Rocky, gönülleri fethetti.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi