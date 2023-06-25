35 yaşındaki şarkıcı Rihanna, hem iç çamaşırı markası Savage X Fenty'nin CEO'su hem de güzellik markası Fenty Beauty'nin kurucusu olarak tanınıyor. Son günlerde ise Fransız moda devi Louis Vuitton'un marka elçisi olarak dikkat çekti.

Rihanna, heyecanla ikinci çocuğunu bekliyor ve doğum için geri sayıma başladı. 5 yıldır Savage X Fenty'nin CEO pozisyonunu başarıyla yürüttü.

Rihanna, Barbadoslu şarkıcı ve girişimci, CEO pozisyonundan ayrıldığını duyurdu. Şarkıcı, "Bu bizim için sadece bir başlangıç. Müşterilerimizle buluşmanın yeni yollarını bulmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Yerine ise Anthropologie Group'un CEO'su Hillary Super atanacak.

2018'de kendi markası Savage X Fenty'yi kuran Rihanna, markanın büyümesi ve başarısı için çalışmaya devam edecek.