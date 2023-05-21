İlk çocuğunu geçtiğimiz yıl kucağına alan Rihanna, farklı giyim tarzıyla, hamileliği boyunca açık olan karnıyla tüm dünyada çok konuşulmuştu.

Rihanna Hamileliğini Çıplak Pozlarla Kutladı

Rihanna, geçtiğimiz gün ınstagram hesabından çıplak verdiği pozları, "İlkim ilk hamileliğimin, bedenimin anneliği cesurca kucaklamanın ve bu bedeni yarattığı büyünün tüm şerefine!" notuyla paylaştı.

Rihanna ve Rapçi ASAP Rocky evliliğe karşı olduklarını belirterek, "Hayatındaki kişi doğru kişi ise onu resmileştirmeye gerek yok" ifadesini kullanmışlardı.

Rihanna ve Rapçi ASAP 2. Bebekleri Yolda!

Rihanna 2. bebeğine hamile olduğunu belirterek bu heyecanı tekrardan yaşamak istediğini söylemişti. Ünlü çiftin ikinci bebekleri de erkek olacak.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi