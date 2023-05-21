Merve Boluğur annesiyle görüntülendi! Yeni tarzı dikkat çekti Merve Boluğur annesiyle görüntülendi! Yeni tarzı dikkat çekti

İlk çocuğunu geçtiğimiz yıl kucağına alan Rihanna, farklı giyim tarzıyla, hamileliği boyunca açık olan karnıyla tüm dünyada çok konuşulmuştu. 

Rihanna, hamileyken çekilen üstsüz fotoğraflarını paylaştı

Rihanna Hamileliğini Çıplak Pozlarla Kutladı

Rihanna, geçtiğimiz gün ınstagram hesabından çıplak verdiği pozları, "İlkim ilk hamileliğimin, bedenimin anneliği cesurca kucaklamanın ve bu bedeni yarattığı büyünün tüm şerefine!" notuyla paylaştı.

Rihanna, hamileyken çekilen üstsüz fotoğraflarını paylaştı

Rihanna ve Rapçi ASAP Rocky evliliğe karşı olduklarını belirterek, "Hayatındaki kişi doğru kişi ise onu resmileştirmeye gerek yok" ifadesini kullanmışlardı.

Rihanna, hamileyken çekilen üstsüz fotoğraflarını paylaştı

Rihanna ve Rapçi ASAP 2. Bebekleri Yolda!

Rihanna 2. bebeğine hamile olduğunu belirterek bu heyecanı tekrardan yaşamak istediğini söylemişti. Ünlü çiftin ikinci bebekleri de erkek olacak. 

Rihanna, hamileyken çekilen üstsüz fotoğraflarını paylaştı

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi