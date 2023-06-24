Rapçi ASAP Rocky ve şarkıcı Rihanna, 13 Mayıs 2022 tarihinde Los Angeles'ta ilk çocukları olan oğulları RZA Athelaston'ı kucaklarına alarak ebeveynlik heyecanını deneyimledi. Şu anda çift, ikinci bebekleri için gün sayıyorlar.

Ünlü çift, ikinci çocuklarını kucaklarına almak için heyecanla gün sayarken, çıkan bir iddia dikkatleri üzerine çekti. Söylentilere göre, ikili gizlice evlenmiş olabilir. Bu dedikodu, ASAP Rocky'nin Fransa'nın Cannes şehrinde verdiği bir konserde Rihanna'ya "Eşim" şeklinde hitap etmesiyle ortaya çıktı.

ASAP Rocky, performans öncesinde "Bu şarkıyı sevgili eşime ithaf etmek istiyorum. Onu çok seviyorum" şeklinde bir ifade kullandı.