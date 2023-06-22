Rıdvan Duran kaç yaşında, nereli? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran kimdir, Rıdvan Duran biyografisi. Rıdvan Duran son dakika Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı olan Rıdvan Duran hakkında bilgiler ve Rıdvan Duran sosyal medya hesapları:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran kimdir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakan yardımcılıklarına atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı olarak atanan Rıdvan Duran kimdir, aslen nereli, nerelerde çalıştı diye çok merak ediliyor. Diğer atanan bakan yardımcıları listesine şuradan bakabilirsiniz: Yeni Bakan Yardımcıları Listesi

Kısaca Rıdvan Duran biyografisi ve iş hayatından bahsedelim:

Rıdvan Duran kaç yaşında, nereli?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran kaç yaşında, nereli diye çok merak ediliyor. Rıdvan Duran 1972 yılında Gevye Sakarya'da doğdu. Bakan yardımıcısı Rıdvan Duran 51 yaşında. İngilizce bilen Rıdvan Duran evli ve 4 çocuk babası

Rıdvan Duran kaç yaşında?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran 51 yaşında. Rıdvan Duran 1972 yılında Gevye Sakarya'da doğdu.

Rıdvan Duran nereli

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı olarak atanan Rıdvan Duran Gevye Sakarya'da doğdu.

Rıdvan Duran ne mezunu?

İktisat Fakültesi İktisat Bölümü mezun olan Rıdvan Duran 2004 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde bölümünü bitirdikten sonra “Yerel yönetimler” üzerine yaptığı teziyle yüksek lisansını tamamladı.

Rıdvan Duran biyografisi ve çalıştığı yerler

Adapazarı Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı

Adapazarı Belediyesi Özel Kalem Müdürü, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı

SASKİ (Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi) Yönetim Kurulu Üyeliği

Sakarya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcılığı

Anadolu Ajansı İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Kültür A.Ş. Genel Müdür

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü olarak idari görevlerde bulundu

Rıdvan Duransosyal medya hesapları

Twitter hesabı: @duran_ridvan