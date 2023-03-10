Fenomen ve şarkıcı Reynmen, bir süredir aşk yaşadığı Cansu Kurtaran ile ilişkisini açıkladı. Reynmen, sevgilisiyle öpüşürken çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesaplarından beyaz kalp emojisiyle paylaştı.

Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, sosyal medya hesaplarında paylaştığı videoların fenomen olması üzerine yüzünü müzik sektörüne çevirerek kendi şarkılarını yazıp, tanınırlılığını arttırdı. Bu ses getiren isim, uzun süredir aşk yaşadığı Cansu Kurtaran ile ilişkisini duyurdu.

İkili karşılıklı olarak sosyal medya hesaplarından karşılıklı olarak paylaşımlar yaptılar.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi