Reversi bir masa oyunudur ve iki kişi tarafından oynanmaktadır. 8x8 boyutundaki oyun tablasında 64 kare bulunmaktadır. 64 kare içinde 64 adet bir tarafı siyah bir tarafı beyaz olan pullar bulunmaktadır.

Reversi oyunu şu şekilde oynanmaktadır:

Her iki tarafta oyun tablasının ortasına sırasıyla 2'şer taşını koyması gerekmektedir. Oyunu ilk başta siyah taşların sahibi olan kişi başlamaktadır. Oyunun amacı rakip taşları kendi renk taşlarınızın arasında bırakarak taşların rengini kendi renginize çevirmeye çalışmaktır. Oyunda istenilen konuma taş koyulamamaktadır yapılacak her hamlede rakibin en az bir taşının rengi değiştirilmek zorundadır. Bütün taşlar bittiğinde veya rakiplerin oynayacak bir hamlesi kalmadığında oyun bitmiş kabul edilmektedir. Oyun tablası üzerinde hangi rengin üstünlüğü varsa oyunu kazanmış olarak sayılmaktadır. Oyunda her hamlede en az bir taşı çevirmek zorundasınız. Eğer bir taşı çevirecek hamleniz yoksa pas demeli ve sıranızı rakibinize vermelisiniz.

Taşlar bittikten sonra oyun tahtasında en fazla hangi renk hakimse o rengin oyuncusu oyunun kazananı olur.

YENİGÜN HABER MERKEZİ