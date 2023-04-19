Daha önce beğendiğiniz bir paylaşımı retweetlemiş olsanız bile dilediğiniz zaman retweeti kaldırarak silebilirsiniz. Bunun için ise, öncelikle retweet ettiğiniz paylaşımı bulmalısınız. İşaretli retweet butonuna tıkladığınızda Tweet, profil zaman akışınızdan kaldırılacaktır.

Yorumlu Retweeti Silme

Yorumlu retweetleri kaldırmak için silme işlemi uygulanır. Bunun için öncelikle, profilinize gidin. Silmek istediğiniz yorum ekli retweeti bulun. Tweeti Sil öğesine tıklayın ve doğrulamak için Sil öğesine tıklayın.

YENİGÜN HABER MERKEZİ