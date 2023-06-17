Demet Akalın, ünlü şarkılarıyla olduğu kadar sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Son olarak, bir restoranda ödediği servis ücretine karşı tepkisini dile getirdi.

Demet Akalın Adisyonu Paylaştı

Son dönemde lüks restoranlarda, bahşiş sistemi yerine "servis bedeli" uygulaması hayata geçirildi. Bu yeni sistemde, masaya sunulan servislerin ve hizmet veren garsonların bahşişi, hesabın yüzde 10'luk bir dilimine göre hesaba ekleniyor. Demet Akalın da yemek yediği bir mekanda karşılaştığı 5 bin 652 liralık hesabın içinde yer alan 514 liralık servis ücretine tepki gösterdi. Şarkıcı, Instagram hesabından hesap fişini paylaşarak "Belki 200 lira kadar servis ücreti ödeyebilirim, ama 514 lira nedir ya? Kazıklanacağımızı biliyoruz, ama bu kadar abartılı bir miktar olmamalı" şeklinde bir mesaj paylaştı.