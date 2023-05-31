Yuzu, şu anda beta aşamasında olup Google Play Store'da resmi olarak yer almaktadır. Yasal ve güvenli bir emülatör olan Yuzu sayesinde, Nintendo Switch oyunlarını oynayabilirsiniz. Ancak emülatörün stabil şekilde çalışabilmesi için minimum 8 GB RAM'e ve Snapdragon 865 yonga setine veya daha iyisine sahip bir cihaza ihtiyacınız olacaktır. Ayrıca minimum Android 11 sürümüne sahip olmanız gerekmektedir.

Yuzu, erken erişim ve tam sürüm olmak üzere iki farklı seçenek sunmaktadır. Erken erişim sürümü beta testlerine katılmak ve güncellemeleri ilk almak isteyenler için 4,99 $ fiyatla sunulmaktadır. Tam sürüm ise ücretsiz olarak kullanılabilir. Emülatörü kurduktan sonra kendi oyunlarınızın anahtarlarını ekleyerek emülatör içerisinden oynayabilirsiniz. Ancak unutmayın ki oyunları satın almanız gerekmektedir çünkü Yuzu resmi bir emülatör olarak piyasaya sürülmüştür.

Yapılan ilk oyun testlerine göre, Yuzu emülatörü uyumlu cihazlarda oldukça iyi performans göstermektedir. Örneğin, Super Mario 3D World + Bowser's Fury gibi oyunlar Samsung Galaxy S23'te sorunsuz bir şekilde oynanabilmektedir. Yani, uygun bir cihaza sahipseniz, Yuzu emülatörü sizin için ideal olabilir.

Nintendo Switch emülatörü Yuzu hakkında ne düşündüğünüzü yorumlar bölümünde paylaşmayı unutmayın. Artık konsol almadan da Nintendo Switch oyunlarının keyfini çıkarabilirsiniz!

Yenigün Haber Merkezi