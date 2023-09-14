T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Yayın Tarihi: 14 Eylül 2023 Perşembe 00:00

Örnek No:55*

T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2022/1166 TLMT.TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1166 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : İstanbul İl , Şişli İlçe , Paşa Mahalle, 1663 Ada No , 17 Parsel No , 60/640 Arsa Payı/Payda, 139,15 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. Kargir Apartman, 1. Kat 8 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Mesken Olan Taşınmazın Borçluya Ait 2/8 Hissesi. Yerinde 5 kapı numarası ile kullanılan meskenin plan itibariyle (2+1 tipinde); antre, salon, mutfak, iki yatak odası, banyo tuvalet ve iki balkondan ibaret olduğu tespit edilmiştir. Adresi : Paşa Mahallesi, Batı Caddesi No: 27 Evin Gür Apartmanı (Tabelada No: 43/45 Yazıyor) K: 1 D: 5 (Tapuda 8) Şişli / İSTANBUL

İmar Durumu: 22.03.2021 t.t. Şişli-Dolapdere Piyalepaşa Bulvarları ve Çevresi Uygulama İmar Planı

Kıymeti : 467.500,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz üzerinde "YÖNETİM PLANI 19/09/1978" şerhleri vardır. Diğer şerhler tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2023 - 10:30

Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2023 - 10:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2023 - 10:30

Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2023 - 10:30

25/08/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.