Yayın Tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 00:00

Örnek No:55*

T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2022/986 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/986 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 ve 2 NO'LU TAŞINMAZLARIN ORTAK İMAR DURUMU: 07.09.2022 tarih, 15564 sayılı imar durum belgesi

1 ve 2 NO'LU TAŞINMAZLARIN KAYDINDAKİ ORTAK ŞERHLER: "YÖNETİM PLANI:28/12/1984 ", "13 PARSELLE ARALARINDAKİ KUYU MÜŞTEREKTİR ", "İSTANBUL ANADOLU 21.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ nin 02/03/2018 tarih 2017/413 E. sayılı Mahkeme Müzekkeresi numaralı dosyasında davalıdır. ", "AT Diğer (Konusu: Kentsel sit alanında kalmaktadır.) (03/12/2021 Tarih-20887 Yev.)" şerhleri vardır. Diğer şerhler tapu kaydındaki gibidir

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : İstanbul İl, Şişli İlçe, Halaskargazi Mahalle, 670 Ada No, 15 Parsel No, 200/1000 Arsa Payı/Payda, 31,00 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. Arsa, 3. Kat 4 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Büro Olan Taşınmazın Tamamı.Adresi: Halaskargazi Mah. Kuyumcu İrfan Sok. Dış Kapı No:17, 3.Kat 4 BB Şişli / İSTANBUL

Kıymeti : 600.000,00 TL (1/1 Hissesi) KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/11/2023 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati : 14/11/2023 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/12/2023 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati : 14/12/2023 - 14:50

2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : İstanbul İl, Şişli İlçe, Halaskargazi Mahalle, 670 Ada No, 15 Parsel No, 200/1000 Arsa Payı/Payda, 31,00 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü,Ana Taş. Nit. Arsa, 4. Kat 5 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Büro Olan Taşınmazın Tamamı. Adresi : Halaskargazi Mah. Kuyumcu İrfan Sok. Dış Kapı No:17, 4.Kat 5 BB Şişli / İSTANBUL

Kıymeti : 600.000,00 TL (1/1 Hissesi) KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/11/2023 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati : 15/11/2023 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2023 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2023 - 14:50

12/09/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.