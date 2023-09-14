T.C.İSTANBUL ANADOLUBANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
Yayın Tarihi:
Örnek No:54*
T.C.İSTANBUL ANADOLUBANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2023/4819 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/4819 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.475.000,00
|1
|Taşıt
|34PIU34 Plakalı , 2012 Model , LAND ROVER Marka , Range Rover Evoque Tipli , SALVA1BG4CH612249 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Rengi Gri (Koyu Gri-Metalik),Araç üzerinde yapılan incelemede; aracın boyasında muhtelif çizikler olduğu, ön ve arka tamponlarda sürtünme izleri ve boya dökülmeleri olduğu, sol ön çamurlukta derin çizik olduğu, panjur sol plastiğinin olmadığı, panjurda boya dökülmesi olduğu tespit edilmiştir. Aracın anahtar ve ruhsatı yoktur.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/10/2023 - 11:19
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/10/2023 - 11:19
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/11/2023 - 11:19
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/11/2023 - 11:19
12/09/2023 (İİK m.114/4)
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01891022