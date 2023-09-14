T.C.İSTANBUL ANADOLUBANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

1.475.000,00

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Taşıt

34PIU34 Plakalı , 2012 Model , LAND ROVER Marka , Range Rover Evoque Tipli , SALVA1BG4CH612249 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Rengi Gri (Koyu Gri-Metalik),Araç üzerinde yapılan incelemede; aracın boyasında muhtelif çizikler olduğu, ön ve arka tamponlarda sürtünme izleri ve boya dökülmeleri olduğu, sol ön çamurlukta derin çizik olduğu, panjur sol plastiğinin olmadığı, panjurda boya dökülmesi olduğu tespit edilmiştir. Aracın anahtar ve ruhsatı yoktur.