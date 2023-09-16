İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Yayın Tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 00:00

Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2022/1446 TLMT.TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1446 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: İstanbul İl, Beyoğlu İlçe, Sütlüce Mah, 2728 Ada No, 21 Parsel No, 265,00 m² Yüz Ölçümü, Bağ. Bölüm Nit. Arsa Olan Taşınmazın Borçluya Ait 10/100 Hissesi. Adresi: Sütlüce Mah. Bade Sok. No:9 Başak Apartmanı Beyoğlu / İSTANBUL

İmar Durumu: 21.03.2003 tarihli, 1/1000 Ölçekli Halıcıoğlu-Sütlüce Bölgesi Uygulama İmar Planı

Kıymeti : 1.008.300,00 TL KDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: "ISLAH İMAR PLANI UYGULAMALARINDA GENEL OLARAK HATALAR VARDIR. 19/01/1998 YEV:210 " şerhleri vardır. Diğer şerhler tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2023 - 13:55

Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2023 - 13:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/12/2023 - 13:55

Bitiş Tarih ve Saati : 20/12/2023 - 13:55

13/09/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.