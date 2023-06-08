Resmi Gazete'de bugün neler var? 8 Haziran 2023 tarihli Resmi Gazete. 8/06/2023 tarihli Resmi Gazete içeriği... Cumhurbaşkanı Kararnameleri. Cumhurbaşkanı atama kararları. 32215 sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün neler var? Resmi Gazete'de 8 Haziran 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler... 8 Haziran 2023 tarihli Resmi Gazete... 8/06/2023 tarihli Resmi Gazete içeriği... Cumhurbaşkanı Kararnameleri... Cumhurbaşkanı atama kararları... Yasama kararları... Yönetmelikler... 32215 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları...

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

1372 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına İstanbul Milletvekili Numan KURTULMUŞ’un Seçildiğine Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2019/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARI

–– Danıştay Başkanlar Kurulunun 2023/3 Sayılı Kararı

İcradan satılık Mercedes Benz AMG İcradan satılık Mercedes Benz AMG

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak: RESMİGAZETE.GOV.TR