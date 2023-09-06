Resmi Gazete'de bugün neler var? 6 Eylül 2023 tarihli Resmi Gazete. 06/09/2023 tarihli Resmi Gazete içeriği... Cumhurbaşkanı Kararnameleri. Cumhurbaşkanı atama kararları, Yönetmelikler, Tebliğler, Atama kararları, Yargı kararları, Anayasa Mahkemesi kararları, İlanlar, Antlaşmalar, Yürütme kararları, Yasama kararları, TBMM kararları. 6 Eylül 2023 tarihli 32301 sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Cezanın Kaldırılması ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 7567)

YÖNETMELİK

–– Altınbaş Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

Resmi Gazete'de Bugün! 5 Eylül 2023 Resmi Gazete Resmi Gazete'de Bugün! 5 Eylül 2023 Resmi Gazete

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak: RESMİGAZETE.GOV.TR