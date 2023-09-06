Resmi Gazete'de bugün neler var? 6 Eylül 2023 tarihli Resmi Gazete. 06/09/2023 tarihli Resmi Gazete içeriği... Cumhurbaşkanı Kararnameleri. Cumhurbaşkanı atama kararları, Yönetmelikler, Tebliğler, Atama kararları, Yargı kararları, Anayasa Mahkemesi kararları, İlanlar, Antlaşmalar, Yürütme kararları, Yasama kararları, TBMM kararları. 6 Eylül 2023 tarihli 32301 sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARI
–– Cezanın Kaldırılması ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 7567)
YÖNETMELİK
–– Altınbaş Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜ
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük DeğerleriKaynak: RESMİGAZETE.GOV.TR