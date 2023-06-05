Resmi Gazete'de bugün neler var? 5 Haziran 2023 tarihli Resmi Gazete. 5/06/2023 tarihli Resmi Gazete içeriği... Cumhurbaşkanı Kararnameleri. Cumhurbaşkanı atama kararları. 32212 sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
Resmi Gazete'de bugün neler var? Resmi Gazete'de 5 Haziran 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler... 5 Haziran 2023 tarihli Resmi Gazete... 5/06/2023 tarihli Resmi Gazete içeriği... Cumhurbaşkanı Kararnameleri... Cumhurbaşkanı atama kararları... Yasama kararları... Yönetmelikler... 32212 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları...
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Eskişehir Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜ
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri